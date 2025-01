Vila-real urgeix a la Generalitat la declaració de la Matxà de Sant Antoni com a BIC

L'Ajuntament de Vila-real segueix sense resposta per part de la Generalitat a la petició, aprovada en Ple per unanimitat al gener de 2024, per a declarar la Matxà de Sant Antoni com a Bé d'Interés Cultural (BIC) immaterial. A pocs dies de celebrar un any més aquesta tradicional desfilada i benedicció d'animals, que en 2023 va complir 50 anys des de la seua recuperació per part de la Congregació de Lluïsos, el consistori espera des de fa nou mesos que la Conselleria de Cultura es pronuncie sobre aquesta proposta que té com a objectiu garantir la protecció i preservació d'aquest acte, en l'organització del qual col·labora també l'Ajuntament de Vila-real a través de la Regidoria de Tradicions.

La sol·licitud, impulsada inicialment com una proposta d'Alcaldia i que després es va convertir en una declaració institucional secundada per tots els grups municipals en el Ple del 26 de gener de 2024, es va remetre a la Conselleria de Cultura el 13 de febrer. Després de rebre resposta per part de l'administració autonòmica indicant el procediment que havia de seguir-se per a la seua tramitació, la documentació requerida es va enviar mes i mig després, el 28 de març.

Davant l'absència de resposta passats nou mesos, l'alcalde de la ciutat, José Benlloch, lamenta el silenci de la Generalitat i recorda que “la Matxà és una de les manifestacions culturals amb més arrelament popular a Vila-real, un exemple de la ciutat amb cor de poble que manté vives les seues arrels”. L'alcalde posa en valor el treball de la Congregació de Lluïsos, que fa més de 50 anys va recuperar la Matxà, “com un homenatge als animals, que tan importants han sigut per a la nostra agricultura, i que s'ha transmés de generació en generació i ha anat evolucionant cap a les noves maneres de relacionar-se que actualment tenim les persones amb les nostres mascotes, sempre des del foment de la cura i el benestar animal”.

Cada 16 de gener de la mà de la Congregació de Lluïsos

Per part seua, la regidora de Tradicions, Miriam Caravaca, apel·la també a elevada participació de veïns i veïnes en aquesta desfilada, que se celebra cada 16 de gener, en la vespra de la festa de Sant Antoni, i que “reuneix moltes de les nostres tradicions, com són les cavalleries, a través de la participació de l'Associació de Tir i Arrossegament, la gastronomia, amb el repartiment de més de 4.000 rotllos, o la nostra música popular, a més de la tradicional foguera i benedicció dels animals”.

Per tots aquests motius, l'Ajuntament de Vila-real considera que la Matxà de Sant Antoni de Vila-real reuneix els requisits que s'estableixen en la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià per a ser declarada Bé d'Interés Cultural Immaterial.

En l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia

Tanmateix, en la proposta de declaració s'inclou també la tradicional celebració en l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia amb motiu del dia de Sant Antoni, amb la missa i el repartiment de panets entre tots els assistents, “una festa que organitza l'Ajuntament a través de la Regidoria de Tradicions i que també és una manifestació religiosa i tradicional molt arrelada a la nostra ciutat”.

El 17 de gener, la celebració de Sant Antoni es trasllada fins a l'ermita de la patrona de Vila-real, la Mare de Déu de Gràcia, amb missa i repartiment de panets beneïts. / KMY ROS

La regidora de Tradicions insisteix en la necessitat de “preservar la Matxà de Sant Antoni de Vila-real com a referent i diferenciador de la ciutat de Vila-real, vetlant d'aquesta manera pel desenvolupament normal i la pervivència d'aquesta manifestació cultural, així com tutelar la conservació dels valors tradicionals i la transmissió a les generacions futures”. Així mateix, tal com s'arreplega en la proposta, la declaració busca “salvaguardar i reivindicar el valor de tots els objectes materials i rituals que són part intrínseca del símbol de la Matxà de Sant Antoni de Vila-real; fer tasques d'identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics; i incorporar els testimonis disponibles a suports materials que garantisquen la protecció i la preservació”.