Vila-real intensifica els controls d’espais de càrrega i descàrrega

La Policia Local de Vila-real impulsa una campanya especial de vigilància en les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat per tal de garantir el correcte ús d’aquests espais reservats.

La campanya que desenvolupa la Unitat de Trànsit, intensifica, des d’ahir dimarts, 7 de gener i fins al dia 19 de gener, el control sobre el compliment de l’Ordenança Municipal de Trànsit pel que fa a les àrees reservades per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.

El regidor de Seguretat Pública i Emergències de Vila-real, Toni Marín, destaca la importància d’aquesta mena de campanyes per a recordar a la ciutadania la necessitat de complir la normativa en matèria de trànsit a fi de «millorar la mobilitat a la ciutat i facilitar un correcte desenvolupament de les activitats de càrrega i descàrrega, fonamentals per a l’activitat comercial i econòmica de Vila-real, tenint en compte a més la proliferació d’aquesta mena de vehicles de repartiment».

La normativa

Entre les qüestions que inclou l’ordenança destaca que les zones de càrrega i descàrrega únicament poden utilitzar-se en l’horari establit i exclusivament per vehicles industrials, comercials o mixtos adaptables, segons classificació en el Permís de Circulació i que, no sent turismes, estiguen autoritzats al transport de mercaderies.

Els vehicles autoritzats només podran ocupar les zones reservades per a càrrega i descàrrega mentre s’estiguen fent aquestes tasques i no podran romandre en ella per temps superior a l’autoritzat, sent el límit autoritzat per a cada operació, amb caràcter general, de 30 minuts, excepte senyalització expressa.

A més, està prohibit fer operacions d’aquest tipus d’operacions en via pública, en horari de 22.00 a 08.00 hores, llevat que compten amb la corresponent autorització per a fer-ho.