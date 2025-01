Vila-real invertirà 824.000 € per a reforçar la inclusió laboral amb un nou taller d’ocupació

Vila-real reafirma el seu compromís amb la inclusió laboral a través d’una nova edició del taller d’ocupació prevista per a enguany. Així ho va anunciar l’alcalde, José Benlloch, durant el seu discurs de cloenda de la formació corresponent al període 2023-2024, en el qual va destacar la importància d’aquest tipus d’iniciatives formatives com a eina essencial per a continuar avançant com a societat.

«L’aposta per les persones i pel treball en equip és fonamental en una vida tan complexa com la que vivim actualment», va afirmar.

La darrera edició del taller va comptar amb una inversió conjunta de més de 800.000 euros entre la Generalitat i l’Ajuntament, mentre que la nova edició està pressupostada en 824.292 euros.

L'alcalde, José Benlloch, durant l'acte. / Mediterráneo

En aquest acte, l'alcalde va expressar el seu agraïment al director del taller, Daniel Mor, al cap del departament d'Economia, Lluís Juan, a la regidora de l'àrea, Ana Torres, i a la representant de Labora, el servei valencià d'ocupació i formació, pel seu esforç i dedicació en fer possible aquest projecte. Per això, ha volgut posar en valor el suport de la Generalitat Valenciana, que ha mantingut les ajudes per a impulsar aquest tipus de programes

Durant l’any passat, 30 persones van rebre formació al llarg dels 12 mesos que ha durat el programa. L’equip directiu i docent va estar format per sis professionals, incloent-hi un director, un auxiliar i quatre docents especialitzats.

Les tres especialitats oferides van ser atenció sociosanitària, agricultura i jardineria. Els participants en el mòdul sociosanitari van col·laborar amb la residència Verge de Gràcia, mentre que els d’agricultura van dur a terme estudis sobre cultius ecològics en els terrenys de l’estació experimental agrària de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) a Vila-real. Per la seua part, els de jardineria van escometre tasques de millora en el Termet, especialment a la plaça de les Cavallerisses.

Cooperativa d’autoocupació

L’alcalde també va avançar que la nova edició del taller d’ocupació mantindrà les especialitats d’agricultura, sociosanitària i jardineria, amb una novetat destacada: la incorporació de formació en gestió forestal dins del mòdul de jardineria. A més, treballen per a crear una cooperativa per a fomentar l’autoocupació dels participants del mòdul d’agricultura i impulsar una xarxa de producció de quilòmetre zero.

«Aquestes tres especialitats són claus per a la nova Vila-real del segle XXI: una ciutat que cuida els seus majors, sostenible i arrelada a la seua tradició agrària», va recalcar. I va afegir que molts dels participants del mòdul sociosanitari han continuat estudiant formació professional i han aconseguit inserir-se en aquest àmbit laboral.