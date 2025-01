Salves i tocs de campanes per honrar els 253 morts en la Crema de Vila-real

Un total de 253, dels vora 3.000 habitants que tenia Vila-real l’any 1796, van resultar morts com a resultat dels combats que es van produir el 12 de gener quan les tropes borbòniques de Felip V (defensor de centralitzar la política a Castella) van entrar a «sang i foc» a la vila, davant la negativa dels seus habitants, majoritàriament seguidors de l’arxiduc Carles III d’Àustria (que es va comprometre a respectar els furs dels territoris de l’antiga Corona D’Aragó), a obrir les portes de les muralles per a deixar passar els soldats comandats pel compte de las Torres.

El suport de Vila-real a la causa austriacista va suposar la que, amb seguretat, és la pitjor catàstrofe humanitària de la ciutat. I és que, només en la invasió, saqueig i incendi de la vila va morir quasi el 10% dels habitants, als quals es van sumar el 140 que prengueren presos les tropes borbòniques.

Les imatges de la tradicional marxa cívica per honrar els 253 morts en la Crema de Vila-real / Mediterráneo

Commemoració i homenatge

Uns fets que, dissabte passat, es van tornar a rememorar gràcies a la marxa cívica que cada any organitza l’Associació Cultural Socarrats, en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià, i amb el suport de l’Ajuntament la darrera dècada.

Amb el penó portat per Honori Planell, la marxa va eixir de la seu de Socarrats acompanyada pels Miquelets del Regne de València, que van disparar salves en diverses ocasions, i per integrants de l’Associació de Recreació Històrica Redcoats d’Alacant. En diferents punts del recorregut es van disparar salves per honrar els vila-realencs que van caure en l’atac.

A més, enguany, en arribar la comitiva a la plaça Major, els experimentats campaners David Zorío, Rafael Funes i Pablo Solsona van reproduir l’antic toc de foc o d’alarma, fent sonar la Grossa del campanar de l’església arxiprestal.

La Torre Motxa ha estat el lloc on ha acabat la marxa i on s’han produït els diferents parlaments, en els quals s’ha reivindicat la recuperació de les llibertats valencianes i s’ha instat a lluitar per la llengua i la cultura valenciana.