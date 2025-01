La diputada Mònica Àlvaro, nova secretària local de Compromís per Vila-real

El col·lectiu de Compromís per Vila-real, després d’agrair públicament la tasca desenvolupada per qui, fins ara, ha estat el secretari local de la formació, Elies Casalta, ha renovat els seus òrgans de decisió, triant una nova executiva encapçalada per la militant i actual diputada en les Corts Mònica Àlvaro.

El full de ruta presentat per Àlvaro a l’assemblea celebrada dilluns a la vesprada, concreta les pautes i línies a seguir amb la mirada posada en les eleccions de 2027, "així com els esforços per fer palesos els èxits que el grup municipal de Compromís està assolint en àrees com Normalització, Serveis Públics, Igualtat, Transparència i Cultura", assenyalen des de la formació.

L'exemple de Vila-real

La nova secretària local afirma que “davant d’un Govern de la Generalitat com el de Mazón, a qui el poble valencià ja ha donat l’esquena per la seua nefasta gestió, Vila-real és hui un exemple a seguir de com l’esquerra valencianista treballa pel benestar de les persones” .

Per a la formació valencianista, "no es pot ser autocomplaent, tot i les bones accions que s’estan duent a terme des de l’entrada de Compromís al govern de la ciutat, sinó que cal seguir apostant i treballant per una Vila-real on realment les persones siguen el centre de les polítiques".

Per a Àlvaro, "no és prou una millor gestió econòmica, que els nacionalistes trobaven a faltar en els anys que han estat fora del govern municipal, sinó que necessitem una Vila-real amb possibilitats de creixement econòmic i industrial, de serveis i, per descomptat, amb oportunitats de gaudir de la cultura i un temps d’oci de qualitat".