La comunitat educativa de Vila-real reclama protegir el valencià a les escoles

El Consell Escolar Municipal de Vila-real ha manifestat el seu rebuig a la proposta de la Conselleria d’Educació de convocar una consulta als representants legals de l’alumnat per a determinar la llengua base d’ensenyament a partir del curs acadèmic 2025-2026. Aquesta postura, presentada formalment per FAMPA Castelló Penyagolosa, entitat majoritària de les famílies de l’escola pública a les comarques de Castelló, es fonamenta en la preocupació que la mesura vulnera la Llei d’ús i ensenyament del valencià i posa en risc els drets lingüístics i educatius de l’alumnat.

Els membres del Consell Escolar Municipal de Vila-real es van reunir en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC). / MEDITERRÁNEO

Segons l’esborrany de resolució, les famílies seran consultades per triar la llengua base d’ensenyament, "però aquest procediment presenta greus mancances", assenyalen. Entre les crítiques destacades pel Consell Escolar Municipal i FAMPA Castelló Penyagolosa es troba el fet que la mesura no garanteix places en la llengua triada, fet que podria vulnerar tant la mateixa Llei de Llibertat Educativa com la Llei d’ús i ensenyament del valencià. Així mateix, l’esborrany estableix que, en cas de no haver-hi places suficients, serà el centre educatiu qui decidisca la destinació de l’alumnat, deixant les famílies sense garanties clares.

Llengua minoritzada

La regidora d’Educació de Vila-real, Anna Vicens, ha subratllat que “la proposta de la Conselleria no assegura la protecció del valencià com a llengua minoritzada, un aspecte essencial recollit en l’article 6.5 de l’Estatut d’Autonomia, que estipula la necessitat d’atorgar una protecció especial al valencià.” Vicens també ha recordat que aquesta mesura pot generar desigualtats pedagògiques en els centres amb diverses línies lingüístiques, dificultant la barreja d’alumnat i l’assoliment d’una formació igualitària.

El text també denuncia altres mancances, com la inexistència de mecanismes per corregir errades en la tria, la manca de garanties democràtiques en el procediment i la vulneració de la privacitat de les famílies. “L’administració no ha establert sistemes de supervisió o quòrums de participació, ni tampoc ha assegurat la privacitat de les decisions familiars, fet que és un greu retrocés en drets”, ha afirmat la regidora Vicens.

A més, el Consell Escolar Municipal posa en dubte la viabilitat logística i econòmica de la mesura. En cas d’adoptar-se, seria necessari duplicar recursos com ara llibres de text, especialment en el marc del programa Xarxa Llibres. Així mateix, es plantegen dubtes sobre el dret de l’alumnat a escollir la llengua dels exàmens.

Manca de visió pedagògica

En aquest context, el Consell Escolar també alerta sobre la manca d’una visió pedagògica adequada en el model proposat. Es pregunta com es garantiran les condicions òptimes d’ensenyament en centres amb línies lingüístiques diferenciades i què passarà amb la cohesió educativa, especialment en casos particulars com famílies amb bessons que vulguen separar-los per raons pedagògiques.

Finalment, el Consell Escolar Municipal remarca que aquesta resolució atempta contra els preceptes de la Lomloe, que garanteix la competència plurilingüe de l’alumnat en igualtat de condicions. “No podem acceptar un model que posa en perill la igualtat d’oportunitats educatives i el dret a una educació de qualitat en les dos llengües oficials. L’esborrany presentat per la Conselleria d’Educació del Govern del senyor Mazón és una mostra clara de l’autoodi cap als nostres trets identitaris i una estratègia premeditada per atacar la nostra llengua i cultura diferenciades. El Partit Popular de Mazón continua promovent polítiques que pretenen desmantellar el nostre patrimoni lingüístic i posar obstacles a la normalització del valencià. Però hem de ser clars: si la nostra llengua ha sobreviscut a segles d’atacs i persecucions, no caurà ara. El valencià continua viu, fort i combatent”, asseguren.

Així, des del Consell Escolar Municipal es demana la retirada immediata de l’esborrany de resolució i l’obertura d’un diàleg real amb la comunitat educativa per garantir un sistema que respecte els drets lingüístics, pedagògics i democràtics.