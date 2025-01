L’oratge dona una treva i Vila-real honra Sant Antoni amb Matxà i missa

Finalment, sí que va poder ser. La tradicional Matxà que organitza a Vila-real cada any, des del 1973, la Congregació de Lluïsos ha recorregut els carrers de la ciutat, després que dijous, vespra de la festivitat de Sant Antoni, la pluja obligara a suspendre aquest multitudinari esdeveniment.

Els núvols han deixat pas des del migdia a les clarianes a mesura que avançava la jornada i a les 19.00 hores ha arrancat la cercavila en la qual han participat centenars de persones acompanyades de les seues mascotes. I, com també estava previst, la desfilada la han encapçalat Vila i Termet, les dos noves figures que, com homenatge al gos rater valencià, es van incorporar dies enrere a la família gegantera vila-realenca.

La benedicció dels més de 3.000 rotllos que s'han repartit entre els assistents en acabar la Matxà ja es va produir la jornada anterior, encara que a cobert pel mal oratge, dins la capella de Lluïsos, l’accés de la qual manté la porta de l’antiga capella de la Sang, que datava de la segona meitat del segle XVI.

I, malgrat que tampoc ha estat possible fer la tradicional foguera perquè no ha hagut temps material per a sol·licitar la necessària presència dels bombers (que sí que estaven previstos per a la desfilada que es va suspendre ahir per la pluja), la marxa de mascotes i humans ha començat en l’avinguda de la Murà, just enfront de la plaça de Mossén Ballester, on mossén Javier Aparici també ha beneït els animalets. I a mitjan camí no han faltat els rotllets d’anís i la mistela per a agarrar forces i acabar la cercavila, que ha seguit el recorregut habitual per Pius XII, Cardenal Tarancón, Raval del Carme, Major Sant Domènec, places Major i de la Vila, Major Sant Jaume, Pere III i, novament, per la Murà fins a la seu de Lluïsos.

D’altra banda, al migdia s'ha celebrat la missa que organitza l’Ajuntament per a honrar Sant Antoni. Una missa que, a causa del mal oratge que ha caracteritzat el matí, ha enregistrat una assistència significativament inferior a la d’anys anteriors.

Sí que hi ha hagut una participació important de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch, qui també ha estat l’encarregat de repartir els panets que aporta el consistori. Enguany se’n van preparar 1.400, dels quals mig centenar eren sense gluten. També una bona quantitat de panets de Sant Antoni s'han distribuit entre els convents i les residències de majors.