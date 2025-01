ENTREVISTA | Nadia Alba, reina de les festes 2025 en Vila-real: "He viatjat per tota Europa pregonant el nom del meu poble i del Villarreal CF"

El passat 10 de gener es va formalitzar el teu nomenament com a reina de les festes de Vila-real per al 2025. Com vas viure l’acte?

Va ser un dia que mai oblidaré i un moment molt emocionant. Estava envoltada de la meua família, amics i de la meua cort d’honor, totes juntes esperem amb molta il·lusió tot el camí que ens queda per gaudir a totes. Vaig sentir molta alegria i una gran satisfacció, sabent que representaria a tota la meua ciutat. El moment en què la meua amiga Belén em va donar el ram, va ser el moment més especial per a mi, ja que significava que el meu camí estava començant. Belén i jo som amigues de tota la vida, perquè els nostres pares són amics íntims.

I com va ser allò de convertir-te en la màxima representant festiva de la teua ciutat? D’on venen aquesta passió i aquestes ganes?

Convertir-me en la màxima representant de les festes és un somni fet realitat. Aquesta passió ve de molt petita, ja que al llarg de la meua vida he estat envoltada d’aquest món fester, tant per part de la família com dels amics. Sempre he tingut molta il·lusió de representar Vila-real i les seues tradicions.

La teua vinculació a les tradicions del poble ve de llarg?

Des de xicoteta pertany a l’Associació de Filles de Maria del Rosari, vaig vestir l’escapulari en el meu primer any de vida, i acudisc a totes les seues festes amb la meua família sempre amb molta emoció, a més quan era xicoteta vaig ser pastoreta del Rosari, seguint els passos de ma mare i fins i tot vaig participar en la imposició de bandes a la reina i dames de la ciutat amb l’associació. També sempre he estat involucrada en l’església de Santa Isabel, ja que vaig fer allí tant la Primera Comunió com la confirmació i després he sigut voluntària en altres actes, com la processó infantil de Setmana Santa. I en l’esport, soc membre de l’Associació de Penyes del Villarreal CF i he viatjat per tota Europa pregonant el nom del meu poble i del meu club. Tinc molt d’orgull de poder fer-ho amb mon pare sempre de la mà, ja que gràcies a ell tinc aquest sentiment groguet. Em van fer sòcia el dia que vaig nàixer i que, a més, coincideix amb el dia que es va fundar el club.

I eres de penya?

Actualment no tinc penya, però sempre he format part de la dels meus pares, que es diu Star Junts.

Ja has començat els preparatius per al moment de la proclamació? Ja tens els vestits triats?

Estem començant ara, mirant els vestits i els accessoris. És molt emocionant anar en la meua família escollint tot allò que em posaré en els moments tan importants que ara m’esperen i que compartiré amb tots ells. Estic gaudint molt de tot aquest procés i esperant que arribe el dia de la proclamació.

A banda de la proclamació, quins són els actes de les festes, tant les de Sant Pasqual com les de la Mare de Déu de Gràcia, que esperes amb més força?

Els actes que més il·lusió em fan, a banda de la proclamació, són les ofrenes de flors als nostres patrons, Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia, perquè m’encanta veure com el poble deixa les seues flors i com de bonica es veu l’enramada davant de la basílica. A més, a la pujada i la baixada de la nostra moreneta em fa molta il·lusió poder dur jo mateixa la seua imatge de camí a l’ermita del Termet.

Quina és la teua vocació cara al futur? A què vols dedicar-te?

En un futur, vull acabar la carrera de Magisteri Infantil, ja que estic ja en quart de carrera. Des de petita he tingut una gran passió i vocació pels xiquets i per l’educació. Després, m’agradaria traure’m la carrera de Primària per ampliar els meus coneixements i poder fer oposicions per a ser mestra. En un futur em veig treballant en un centre educatiu, perquè m’encanten els xiquets i les xiquetes, poder ajudar-los a créixer i aprendre, i acompanyar-los en les seues primeres etapes de vida.

Quina vinculació tens amb les que serán les teues dames?

Amb Maria Nieto ens coneixem des de fa molts anys, ja que hem fet ballet juntes, amb Alba Barrachina tinc una amiga en comú i amb les altres ens coneixem de vista de veure’ns pel poble o perquè són amigues dels meus cosins.

La teua família està vinculada d’alguna manera a la festa?

Els meus pares sempre han tingut penya anomenada Star Junts i totes les festes ens reunim tots junts per gaudir de les celebracions patronals. A més, ara la meua germana forma part de L’Embolicà.

Dels teus familiars, quins o quines són les que et fan de guia en este procés per a convertir-te en la reina de les festes de Vila-real de 2025? I a qui creus que li fa més il•lusió el teu càrrec representatiu, a banda de a tú, lògicament?

Des del primer moment, els meus pares i la meua germana m’han estat recolzant en aquest camí i estan molt emocionats per tot aquest any que anem a viure tots junts. En tot aquest procés, la meua guia són Belén Ramos i Sílvia Cabedo, sempre estan quan ho necessite i sempre em donen consells molt valuosos i m’estan ajudant en tot aquest procediment d’elegir els vestits. A tota la meua família i els meus amics els fa molta il·lusió el meu nomenament, però destacaria a les meues àvies, ja que pensar que elles podran viure aquesta experiència amb mi i estar al meu costat, em fa la persona més feliç del món.

Quins són els aspectes positius i quins negatius o millorables de la teua ciutat, Vila-real?

Vila-real és una ciutat amb una gran tradició i un aspecte positiu que té és que, encara que siga una ciutat gran, la gent que vivim ací ho fem com si fora un poble. També destacaria la gent que sempre està disposada a col·laborar i es va veure perfectament quan va ocórrer la dana. Finalment, d’aspectes negatius no sabria dir-ne cap, la veritat, ja que les necessitats bàsiques de la població estan ben cobertes.

I a les festes patronals… afegiries o llevaries algun acte?

Crec que en les festes patronals el programa d’actes està prou complet, ja que hi ha esdeveniments variats i activitats per a tota classe de públic i edats, com poden ser els menuts, els avis, els adults...

Com et definiries a tu mateixa?

Em considere una persona amb molta energia, amb molta alegria, sempre amb un somriure en la cara i que sempre està al costat de les persones que m’importen. Soc molt treballadora, i tant en l’aspecte personal com en els meus estudis, intente sempre ficar totes les meues forces per aconseguir allò que em propose. Sempre intente que el meu entorn estiga el millor possible.

Quin missatge llances a la ciutadania cara a les festes?

El missatge que vull transmetre al veïnat és que les festes són una oportunitat per compartir, gaudir i mantenir les nostres tradicions vives. Convide a tots els veïns i veïnes de Vila-real i pobles del voltant a viure les celebracions patronals del nostre poble amb il·lusió i alegria. Aquestes festes són per a tots i són moments per a gaudir en família i amb els amics. La cort d’honor de 2025 vos obri les portes del nostre poble perquè pugueu gaudir de totes les nostres festes. Sempre sereu benvinguts i benvingudes.

