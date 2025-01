Vila-real llança un taller per a fomentar la creativitat entre els alumnes de la ciutat

La regidoria de Cultura de Vila-real, en col·laboració amb la d’Educació, impulsa un taller pràctic per a, a través de la creativitat, fomentar la reflexió, la capacitat d’atenció i les habilitats d’escriptura entre l’alumnat. Es tracta del projecte Imagina, el qual naix gràcies a la iniciativa altruista de la professora jubilada Teresa Ortells com una experiència que pretén dotar els estudiants de les eines que els faciliten l’atenció i la reflexió entorn dels seus aprenentatges i també per a fomentar el pensament crític entre la joventut. de la ciutat.

Teresa Ortells és la professora jubilada que ha posat en marxa, de la mà de les regidories de Cultura i d'Educació i de manera altruista, el programa 'Imagina'. / MEDITERRÁNEO

La regidora de Cultura, Dora Saura, ha agraït la iniciativa d’Ortells i destaca que «té una gran capacitat creativa i molta habilitat per a despertar l’interés i la curiositat de l’alumnat i, alhora, incentivar els xiquets i xiquetes a crear a través de la paraula, el dibuix,..».

Experiència pilot

El projecte ha començat com una experiència pilot entre l’alumnat de sisé de Primària del col·legi Pius XII amb cinc sessions presencials que s’estan desenvolupant en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC).

Saura assegura que l’objectiu és poder ampliar el taller en un futur a altres centres de la localitat. I mostra la seua satisfacció per «poder comptar amb el talent de Teresa Ortells, a la qual agraïsc la seua generositat, per a aconseguir que els nostres joves puguen aprofitar les seues capacitats i ajudar-los a millorar la seua expressió creativa».