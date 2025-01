Vila-real refrenda el seu lideratge en mediació policial amb una jornada amb ponents internacionals

Vila-real ha sigut escenari aquest dijous de la jornada ‘Mediació policial: una idea el temps de la qual ha arribat’, impulsada per l'Escola de Formació de la Policia Local Vila-real. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Vila-real pretén consolidar el lideratge en aquesta matèria, gràcies al treball que durant els últims anys ha desenvolupat la Policia Local, a través de la seua unitat especialitzada, i de la mà de la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I.

La jornada, que ha obert l'intendent de la Policia Local, Ramón Martínez, ha comptat també amb el comissari principal cap de la Policia Local, José Ramón Nieto, i ha sigut clausurada pel regidor de Seguretat Pública i Emergències, Toni Marín, qui ha subratllat que “aquesta jornada no sols és una oportunitat per a compartir coneixements i experiències, sinó també per a poder reflexionar sobre el paper transformador que pot exercir la mediació en l'àmbit de la seguretat pública”.

El regidor Toni Marín, durant el seu discurs. / Mediterráneo

Marín ha agraït el treball de la Policia Local per a fer possible aquesta trobada d'experts i professionals que “amb el seu coneixement, ens ajuden en el camí cap a una millor comprensió de la mediació i el seu impacte positiu en la labor policial”. En aquest sentit, el regidor ha valorat l'esforç de l'Escola de Formació Policial, “una escola que des dels seus inicis ha demostrat el seu ferm compromís amb la formació i la innovació en les pràctiques policials”.

18 accions formatives al 2024

Prova d'això és que en 2024 es van dur a terme 18 accions formatives en les quals més d'un miler de policies vinguts de tot el territori espanyol es van formar en l’Efopol i van poder comprovar, in situ, eixa ‘altra manera de fer policia’ que caracteritza a la Policia Local de Vila-real. En aquesta jornada han participat de manera presencial 130 policies de tot el territori nacional, a més d'una vintena de persones que han seguit la sessió en línia des de Panamà, Colòmbia, el Brasil, Mèxic, Puerto Rico, l'Equador i l'Argentina.

Marín també ha tingut paraules d'agraïment per a Rosa Ana Gallardo, inspectora jubilada de la Policia Local que va ser, durant molts anys, la responsable de la Unitat de Mediació Policial de l'Ajuntament de Vila-real. Gallardo ha participat en la jornada amb la presentació del seu llibre El perfil del mediador i mediadora policial. Actitud amb aptitud, una obra en la qual l'autora demostra l'ampli coneixement i l'experiència que ha anat adquirint al llarg dels anys en aquesta matèria i que l'han convertida en un referent de la mediació policial.

José Ramón Nieto i Toni Marín li han lliurat a Rosa Ana Gallardo una placa. / Mediterráneo

La trobada ha començat amb la conferència ‘Transformant conflictes: el rol de la mediació en la policia del futur", a càrrec d'Antonio Berlanga Sánchez, Intendent i Coordinador de Mediació Policial en la Policia Local de València. Berlanga és doctor en Didàctica de les Ciències Socials i Jurídiques i compta amb una àmplia trajectòria en criminologia i treball social. A continuació, ha tingut lloc la taula redona sota el títol ‘La mediació policial ha vingut per a quedar-se’, moderada per Óscar López Álvarez, inspector de la Policia Local de Vila-real i responsable de l'Àrea de Mediació Policial.

Entre els ponents destaquen figures com HelderRisler d'Oliveira, president de l'Associació Brasilera de Mediació i Gestió de Conflictes; Andrea Planchadell Gargallo, directora de la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, i el mateix Berlanga.

La jornada ha comptat també amb la participació de destacats professionals, incloent-hi el Coronel retirat de la Policia Nacional de Colòmbia, Willian Díaz Correa, i la mediadora panamenya Dayra Itzel Pitti Guilbauth.