Aquest municipi de Castelló se suma a l'oferta de les rutes del 'carajillo'

Una nova iniciativa gastronòmica se suma a les que ja es celebren al llarg de l’any en lés comarques castellonenques, amb l’objectiu de consolidar-la per a, d’aquesta manera, ampliar l’oferta d’activitats per a promocionar el sector de l’hostaleria i de l’oci en diferents períodes.

En aquesta ocasió, el protagonista és el popular carajillo, conegut també en altres zones de la Comunitat Valenciana com a cremaet, una elaboració tradicional que s’ha popularitzat en els últims anys i que cada dia compta amb més adeptes. El regidor de Comerç i Hostaleria de Vila-real, Xus Madrigal, i el president de l’Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real, Emilio Miralles, van presentar ahir la I Ruta del Carajillo, que es desenvoluparà del 27 de gener al 16 de març i en la qual participen un total de 22 bars i restaurants de la ciutat.

Esdeveniments tot l'any

L’edil Madrigal destaca que aquesta iniciativa se suma a la resta d’activitats i esdeveniments gastronòmics que impulsa Ashiovi juntament amb l’Ajuntament de Vila-real, «amb l’objectiu de donar suport i promocionar a la nostra restauració i que continue creixent i generant oportunitats econòmiques a la ciutat». Madrigal va aprofitar la presentació d’aquesta cita per a «agrair el treball d’Ashiovi» i va subratllar la bona acollida que ha tingut aquesta I Ruta del Carajillo entre els responsables de bars i restaurants.

Al d’Emilio. 📍 C/Pere Gil, 3

Bar Madrigal. 📍 C/Ermita, 197

Bocateria Lluïsos. 📍 Av. Murà, 12

Booncata. 📍 Av. Mediterrani, 8

Café d’Alice. 📍 C/ Embaixador Mascarell, 2

Cafeteria Plaça. 📍 Pl. Major, 12

Cafeteria Sant Pasqual. 📍 Pl. Sant Pasqual, 3

El Faro. 📍 Av. França, 48

El Miso. 📍 Pl. Vila, 6

Els XIII. 📍 Ptge. Escultor Ortells, 1

Hambrekadabra. 📍 C/ Pare Molina, 2

L’Antiga Valenciana. 📍 C/ Major Sant Jaume, 40

La dolceta de Maria. 📍 Av. Mediterrani, 5

La Gramola. 📍 Pl. Major, 25

La Tacita. 📍 Av. Mediterrani, 3

Los Maños. 📍 C/ Ermita, 187

Merengue&Limón. 📍 Av. Alemanya, 1

Pantomima tapes i brases. 📍 C/ Pare Molina, 11

Pinky cafetería bocatería. 📍 C/Salvador, 69

Pizzeria Cristal. 📍 Pl. Bayarri, 1

Rojo café. 📍 Pl. Colom, 16

Valentine’s cafe&bar. 📍 C/ Pere Gil, 1

Dos categories

Per part seua, Miralles recorda que aquesta nova activitat permetrà al públic «gaudir de l’experiència de degustar les diferents elaboracions i comprovar la creativitat dels nostres hostalers». I és que, per a l’ocasió,han establit dos categories, elaboració tradicional i elaboració lliure, de manera que els restauradors oferiran productes innovadors que hauran de valorar els clients quan els tasten.

A més, la ruta contempla premis tant per al públic com per als locals participants. Per a poder votar els millors carajillos serà necessari completar el carajiport amb almenys cinc segells de distints establiments participants en l’esdeveniment. El preu serà l’habitual de cada restaurant, els quals tindran llibertat que posar l’import que consideren oportú, en funció dels materials a utilitzar, de manera especial, en les diverses elaboracions lliures.

Premis per a consumidors i restauradors

D’aquesta manera, els premis per als consumidors de l’oferta dels 22 bars i restaurants seran quatre vals de 50 euros per a consumir en qualsevol dels locals associats a Ashiovi. Alhora, també es premiarà amb vals per import de 150 euros per a compres en el Mercat Central als establiments més votats en cadascuna de les dues categories.

El president d’Ashiovi va aprofitar ahir per a agrair la col•laboració dels patrocinadors, que són Porcelanosa, Ruralnostra, Multiópticas, García Folques, Revimed, José Reyes Mapfre, Coca-Cola, i Novell, a més de l’Ajuntament.

Finalment, Miralles va informar que l’acte de lliurament dels premis als millors carajillos de Vila-real se celebrarà l’1 d’abril en la nova seu social d’Ashiovi, que l’entitat inaugura el pròxim 4 de febrer (18.30 hores) en el número 34 de l’avinguda de Pius XII. .