Vila-real convoca una nueva escuela de familias con seis sesiones de febrero a mayo

La Concejalía de Educación de Vila-real ha programado una nueva escuela de familias, con un total de seis charlas dirigidas a padres y madres para aportarles herramientas que les ayuden en la crianza de sus hijos e hijas. Una iniciativa que cuenta con la colaboración de los equipos de orientación de los centros educativos.

La edila del área, Anna Vicens, destaca que las charlas «están impartidas por profesionales especializados en cada uno de los temas tratados y que son tan variados como los que abordan la salud mental, la educación sexual y emocional, los vínculos familiares, cómo tratar y comprender el luto y el uso de las pantallas digitales en el entorno familiar.

Equipos de orientación

Vicens agradece el trabajo del departamento y de los equipos de orientación de los centros para hacer posible esta escuela de familias, e incide en que «esperamos que estas conferencias sean útiles para los padres y madres y que los guíen a la hora de abordar las cuestiones más complicadas de la educación de sus descendientes».

En concreto, las sesiones previstas son las siguientes: el 7 de febrero, se realizará la titulada Cómo abordar la sexualidad en la adolescencia; el 18 de febrero será la de Las emociones a través de los cuentos desde casa; el 4 de marzo, El coste de las pantallas en educación infantil; el 18 de marzo, No se qué le pasa, pero no me lo cuenta; el 1 de abril, Vínculos que importan: estrategias para crearlos y mantenerlos; y el 6 de mayo, Entender el duelo: ayudarles a comprender y aceptar las pérdidas.

Las seis charlas previstas se llevarán a cabo en la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), de 9.30 a 11.00 horas, y también estarán disponibles en el canal de Youtube del Ayuntamiento.