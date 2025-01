Descobreix les cinc propostes de les arts escèniques que inclou l'Abonament de Vila-real

Vila-real reprén l’Abonament de les arts escèniques a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner amb cinc propostes que combinen teatre, dansa i música per a “sorprendre i tornar a captivar al públic”, com ha assegurat la regidora de Cultura, Dora Saura, en la presentació del cartell. Saura ha explicat que l’Abonament arranca de zero després d'un període de punt mort i des d'aquesta mitjanit les persones interessades a adquirir l'abonament per a veure les cinc obres podran fer-ho per un import de 60 euros. “Hem preparat aquesta programació amb molta il·lusió i treball perquè el públic òmpliga l'Auditori”, assenyala la regidora, qui recorda que “l'assignació de butaques per a la nova temporada també arranca des de zero i els espectadors podran reservar-les en el moment en què compren l'abonament”.

La regidora de Cultura, Dora Saura, juntament amb Sara Recatalà, durant la presentació de l'Abonament de les arts escèniques. / MEDITERRÁNEO

Per part seua, Sara Recatalà, qui ha col·laborat amb el departament de Cultura per a programar aquesta nova edició de l'Abonament, subratlla que “hem preparat una programació plural, inclusiva i intergeneracional, amb diferents llenguatges artístics com el teatre, la dansa i la música”. A més, “valorem l'autoria, les fusions entre diferents disciplines i sobretot les propostes autòctones, per la qual cosa el 60% de la programació és de companyies valencianes”.

De març a juny

L’Abonament, els espectacles del qual es desenvoluparan de març a juny, arrancarà el 15 de març amb l'obra L’oroneta, de la companyia Teatre Micalet; seguirà, el 28 de març, l'espectacle Cladestino, de la companyia Otra Danza; la tercera de les obres arribarà el 5 d'abril i serà El bar nuestro de cada día, un monòleg protagonitzat per Antonio Romera i que va estar premiat com a millor espectacle andalús de les arts escèniques en 2024. El 7 de juny l'escenari de l’Auditori Municipal acollirà l'obra David, de la companyia Hongaresa Teatre. Finalment, el 21 de juny tancarà la programació de l’Abonament, Las que gritan, de Pentación Espectáculos i Corobinante.

Imatge del cartell de l''Abonament 2025, amb els espectacles que inclou i que es representaran de març a juny. / MEDITERRÁNEO

La venda dels abonaments es pot realitzar des de demà, 29 de gener, fins al 16 de febrer, tant de manera telemàtica en la web entrades.vila-real.es com en la taquilla de l'Auditori, en horari de 10.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres; i els dimecres també de 18.00 a 20.00 hores. A partir del 19 de febrer es podran adquirir les entrades individuals per a cada espectacle a un preu que varia entre els 12 i els 18 euros. Els alumnes de les escoles municipals de dansa i teatre matriculats en aquest curs tenen un preu reduït de 10 euros per a la compra d'entades individuals. L'horari de totes les funcions serà a les 19.30 hores.

La regidora Saura anima als espectadors a gaudir d'aquesta programació i agraeix a Recatalà la seua col·laboració per a realitzar aquesta selecció d'obres. A més, també té paraules d'agraïment per a l'autora del disseny del cartell de l’Abonament, Marta Negre.