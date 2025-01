Accions i educació des de Vila-real per a tindre cura de la natura

Mai hi ha prou quan es parla de tindre cura de la natura, no només la que hi ha a les muntanyes, la mar o les planures, sinó també aquella que tenim més a prop, com és la que hi ha als jardins, parcs i carrers dels nuclis urbans.

I a Vila-real, com a moltes altres ciutats, ja fa anys que s’organitzen activitats per a celebrar el Dia de l’Arbre. Una commemoració que ací ja ha donat forma a la Setmana de l’Arbre, donada l’elevada participació de la comunitat educativa que, any rere any, fa costat a les activitats que s’organitzen des de la Regidoria de Medi ambient de l’Ajuntament.

Participació massiva

Unes activitats de les quals prendran part quasi 700 alumnes dels 15 col·legis públics i concertats que hi ha a la ciutat i que es desenvoluparan fins al pròxim dilluns. «El fet que participen tots els centres de Primària de Vila-real fa que hàgem d’ampliar la convocatòria dels tallers a tota una setmana, la qual cosa ens congratula», explica la vicealcaldessa i regidora de l’àrea, Maria Fajardo.

Pintor Gimeno Garón, Bisbe Pont, Verge del Carme, Cervantes, Pius XII, Fundació Flors, José Soriano, Pascual Nácher, Angelina Abad, Concepció Arenal, Escultor Ortells, Carlos Sarthou, Nostra Senyora de la Consolació, Botànic Calduch i el col·legi d’Educació Especial La Panderola són els centres educatius que se sumen a aquesta iniciativa dirigida, bàsicament, a fomentar l’empatia i la cura del medi ambient en general.

Una de les pràctiques preferides pels escolars és la d'abraçar els arbres. / JOSEP CARDA

Dia a dia

D’aquesta manera, els escolars participen i gaudeixen, per grups i en tors diaris, d’una sèrie de tallers a través dels quals es donen a conéixer detalls, alguns coneguts i uns altres no tant, de les funcions de cada ser viu, animal o vegetal, en el benestar del planeta. Unes tasques entre les quals no falten les que tenen a vore amb l’afecte i la protecció de la natura.

I no falta la tradicional plantació d’arbres que es fa, des de fa uns anys, als jardins i parcs de la ciutat més pròxims als col·legis, com són els de Jaume I, Majorasga, La Panderola. Només en 2024 es va tornar a plantar al Termet, per a commemorar el seu centenari.