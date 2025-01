Vila-real sigue con el presupuesto bloqueado a expensas de las aportaciones del Consell y la Diputación

Aunque la intención del equipo de gobierno de Vila-real (PSPV-PSOE y Compromís) era aprobar el presupuesto del 2025 en este mes de enero, la incertidumbre ante la aportación económica que solían inyectar otros años la Generalitat y la Diputación provoca que la aprobación de las cuentas se retrase y de momento tenga que esperar.

Así lo reflejaron este jueves en el pleno, el primero del año, en el que el alcalde, José Benlloch, explicó que la interventora no puede dar su visto bueno al proyecto económico que tienen en mente hasta que justifiquen de dónde van a sacar los cerca de tres millones que a día de hoy no están todavía garantizados.

Por una parte, es la financiación que inyecta la Generalitat en materia de Servicios Sociales a través del contrato-programa y, por otra, los recursos económicos que vienen del fondo de cooperación municipal que aporta la Diputación.

El asunto salió a colación de una moción conjunta presentada por el bipartito, que salió adelante, para defender unos servicios públicos y de calidad. «Antes teníamos un contrato-programa que no dejaba de estar el 1 de enero en vigor y podíamos consignar en nuestro presupuesto y, por lo tanto, no poner ese dinero de recursos ordinarios de los impuestos de los vecinos porque el gobierno del Botànic sí nos lo garantizaba en un contrato serio y firmado que a Intervención le servía, pero ahora no es así», esgrimió.

«Ahora tenemos que ver de dónde sacamos tres millones de euros porque la interventora municipal no se cree nada de lo que promete el PP, porque quiere datos reales y ni la cooperación municipal de la Diputación nos deja poner ese dinero, porque la palabra del Partido Popular no vale en un Estado de derecho. O les llega el documento formal de que llegan 411.000 euros del fondo de cooperación o no lo podemos incluir en el presupuesto o gastárnoslos en otros proyectos», enumeró, por lo que lamentó que esas dos fuentes de recursos no estén todavía garantizas y la interventora no pueda emitir un informe favorable.

«Chernóbil económico»

El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, que fue quien introdujo el punto, llegó a comparar la gestión y herencia urbanística de los populares en la ciudad como «un Chernóbil económico».

De la misma forma, la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, achacó a «los empastres del PP» (a nivel local) y «los gobiernos empastreros del PP» (en referencia a Consell y Diputación) a que aún no tengan presupuesto aprobado.

Antes, la edila popular Gema Ferreres reprochó la gestión de los socialistas a nivel municipal y en el Botànic, y defendió la gestión del Consell de Carlos Mazón.

Uno de los comentarios que más repitió el alcalde durante la sesión es referirse a la concejala y portavoz de Vox, Irene Herrero, como «portavoz del PP» debido a, según el primer edil socialista, las similitudes a la hora de exhibir sus argumentos comunes. Fue una interpelación jocosa que la edila se tomó con humor durante el pleno.

Contrato de Vora Riu

En la sesión de este jueves, también dieron luz verde a la prórroga de la concesión de la gestión del servicio de funcionamiento y mantenimiento de la estación depuradora de Vora Riu para los próximos cinco años (de 2025 a 2030), con el fin de que «pueda seguir con su funcionamiento y prestar el servicio oportuno», según el concejal de Territorio, Emilio Obiol, siempre a expensas de que la Generalitat pueda suprimir esta Edar. Todos los grupos votaron a favor a excepción de Vox, que se abstuvo.