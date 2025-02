Vila-real reconeixerà la trajectòria de la Fundació Caixa Rural, Las Mellizas, Teresa Ortells i Yurema Requena amb els Premis 20 de Febrer

La Junta de Portaveus de Vila-real ha acordat per unanimitat la concessió dels Premis 20 de Febrer, els guardons que s'entreguen cada any durant les Festes Fundacionals i que distingeixen a persones i entitats per la seua aportació a la ciutat. En aquesta edició, els guardonats seran: la Fundació Caixa Rural Vila-real; el comerç local Las Mellizas; la professora Teresa Ortells Renau; i la nadadora olímpica Yurema Requena Juárez.

Els grups municipals han considerat els mèrits de tots els guardonats i la seua contribució a la cultura, l'esport, la tradició, l'economia, l'educació i l'acció social a Vila-real.

Els quatre premiats. / Mediterráneo

Fundació Caixa Rural

La Fundació Caixa Rural Vila-real, presidida per Sonia Sánchez Bosquet, va celebrar el seu 25é aniversari en 2023. Aquesta entitat, nascuda per a canalitzar l'acció social de la Caixa Rural Vila-real, destaca pels seus projectes inclusius com XiCaEs o Neurovila, així com per la promoció de l'economia local a través de la formació i el suport al comerç i a l'emprenedoria a través d'iniciatives com Efecte Vila-real.

La Fundació Caixa Rural va complir el seu 25é aniversari en 2023. / Mediterráneo

Las Mellizas

El comerç Las Mellizas, que en aquests dies ha tancat les seues portes per jubilació, ha sigut tot un referent local durant huit dècades. Fundada per Enrique Martí Goterris, qui va cedir després el testimoni a les seues filles Concha i Rosario Martí, aquesta botiga representa els valors del comerç vila-realenc: qualitat, proximitat i excel•lència en l'atenció al client.

Concha i Rosario Martí han regentat durant dècades la tenda Las Mellizas. / Toni Losas

Teresa Ortells

La professora Teresa Ortells Renau ha desenvolupat una llarga trajectòria docent en diferents etapes educatives. Autora de llibres de text, va ser reconeguda en 1995 amb el Premi Nacional a la Innovació Educativa. També va participar en la implementació de la LOGSE i la reforma educativa a la Comunitat Valenciana.

En la seua última etapa va exercir com a professora de Llengua i Literatura Castellana en l'IES Francesc Tàrrega. En l'actualitat, està jubilada però continua aportant els seus coneixements i experiències per a la millora de la qualitat educativa i la cerca de formes innovadores d'ensenyament.

La professora Teresa Ortells ha tingut una llarga trajectòria docent. / Mediterráneo

Yurema Requena

La nadadora Yurema Requena Juárez destaca pels seus mèrits esportius en diferents campionats de natació en aigües obertes. En 2008 va participar en les Olimpíades de Pequín i, en el seu palmarès, cal ressenyar la Medalla de Bronze en el Campionat del Món d'aigües obertes de Sevilla en 2008, entre altres. Per tots aquests mèrits, la piscina coberta de Vila-real porta també el nom de la nadadora.

La nadadora olímpica Yurema Requena posa nom a la piscina coberta de Vila-real. / Mediterráneo

Felicitació de l'alcalde

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha felicitat els premiats i ha subratllat que “totes aquestes persones i institucions representen els millors valors de Vila-real, una ciutat emprenedora, treballadora, solidària, que aposta per l'esport, la innovació, i orgullosa de les seues tradicions i la seua identitat”.

El lliurament dels Premis 20 de Febrer se celebrarà durant les Festes Fundacionals, que tancaran la celebració del 750é Aniversari de la Fundació de la ciutat, el pròxim 23 de febrer.