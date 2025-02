Dia de la Pau amb projecte solidari i educatiu en Vila-real a favor de Ruanda

El dia de la pau i la no-violència que se celebra en els centres educatius tracta d’inculcar entre els escolars la necessitat de fomentar la resolució dels conflictes de manera dialogada i sense que les qüestions diferencials entre diferents països o al si de diversos sectors dins un mateix Estat acaben en conflictes bèl·lics que, a banda de suposar milers de milions d’euros en despeses d’armament es tradueixen en la mort de milions de persones cada any al món i en la desolació més absoluta.

Una crida a la no-violència que, en el cas del col·legi Verge del Carme de Vila-real, ha inclòs accions per a recaptar diners amb els quals finançar un projecte educatiu a un país en vies de desenvolupament.

Ajuda a la tasca social de Karit

I és que aquest centre escolar de la ciutat té per costum fer un mercadet solidari per la pau, el qual té l’objectiu d’aconseguir uns diners per a ajudar a la tasca social que realitza l’organització no governamental Karit, Solidaris per la Pau que, enguany, impulsa una nova fase d’un projecte per a enfortir l’educació en el territori de Busogo, en l’extrem nord de Ruanda, prop de la frontera amb la República Democràtica del Congo.

Els escolars i les seues famílies van gaudir d'un berenar amb diferents coques, xocolate i suc de taronja. / MEDITERRÁNEO

La cita va començar amb la participació activa de l’alumnat del centre, el qual van tindre l’oportunitat de vendre i comprar les manualitats que havien elaborat amb anterioritat en classe. A més, van gaudir d’un esmorzar especial a una ampla varietat de coques, xocolate calent i suc natural de taronja que es va servir en el popular carret que posa a disposició d’entitats i institucions la Fundació Caixa Rural Vila-real.

Després, va arribar el torn de la participació dels familiars de l’alumnat, que també es van sumar a la causa solidària comprant les manualitats i gaudint de les diferents opcions d’esmorzar.

Lectura d’un manifest

La jornada va culminar amb un emotiu acte, en el qual es va donar lectura a un manifest a favor de la resolució pacífica dels conflictes i es va realitzar una petició per la pau arreu del món i per la fi dels conflictes armats que causen tant de dolor en molts països.

La realitat és que, com de costum, la resposta de la comunitat educativa del col·legi Verge del Carme a aquesta convocatòria va estar tot un èxit, de manera que es va aconseguir recaptar al voltant de 2.200 euros que, ara, es destinaran a Karit, Solidaris per la Pau, per a fer front a un dels projectes que desenvolupa arreu del món.