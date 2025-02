L'Escola de la Felicitat de Vila-real entra en un projecte Erasmus de Fundació Flors amb un municipi italià

L'Escola Municipal de la Felicitat de Vila-real (Emfebe), que es va activar el passat mes d'octubre, posa en marxa la primera acció pública amb la seua implicació en un projecte Erasmus en el qual participa el col·legi Fundació Flors. Es tracta de programa Vila-Fiorano Emotions, amb el qual el centre formatiu vila-realenc manté una connexió educativa, cultural i econòmica amb la ciutat italiana de Fiorano Modenese, en la província de Mòdena i la regió de l'Emilia-Romagna.

I emmarcat en aquesta col·laboració de l'Escola de la Felicitat de Vila-real, l'alcalde, José Benlloch; i el coordinador de la iniciativa municipal, Martín Sánchez, han mantingut una reunió amb el director de Fundació Flors, Héctor Pérez; i el professor Pau Gargallo, per tal d'implicar-se en aquest projecte Erasmus+.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch; i el coordinador d'Emfebe, Martín Sánchez, durant la reunió amb el director de Fundació Flors, Héctor Pérez; i el professor Pau Gargallo. / MEDITERRÁNEO

Un projecte en el qual participa l'Istituto Comprensivo Francesca Bursi, d'aquesta localitat, així com l'Ajuntament de Fiorano Modenese, a través de la seua vicealcaldessa, Monica Lusetti. L'alcalde Benlloch ha valorat de manera molt positiva aquesta iniciativa i destaca el lideratge de Fundació Flors en l'àmbit de la innovació educativa i més concretament “en l'ús de les noves tecnologies i la robòtica per a millorar el benestar emocional dels estudiants, apostant per un ús ètic d'aquestes noves eines”.

Implicació activa

Al respecte, el primer edil vila-realenc assenyala que l'Ajuntament s'implicarà de manera activa en aquesta iniciativa a través de l'Escola Municipal de la Felicitat i el Benestar Emocional, creada recentment. “Comencem a fer passos per a continuar avançant en la nostra aposta per la innovació educativa, a través de l'ús de la robòtica i la intel•ligència artificial, però sense oblidar els valors, per a construir una ciutat millor i generar noves oportunitats, tant educatives com d'intercanvi cultural i econòmic”, subratlla.

El projecte se centra en l'educació emocional com a eina per al benestar dels estudiants, utilitzant la naturalesa i les tecnologies com a mitjans. Així, entre els objectius està el desenvolupament de robots capaços de reconéixer emocions per a facilitar que els alumnes puguen expressar-se i millorar el seu benestar.

Les fases

La primera fase d'aquest projecte arrancarà dijous vinent, amb la visita de dos professors del col•legi Fundació Flors a Fiorano Modenese per a, al llarg d'una setmana, conéixer el sistema educatiu local, intercanviar metodologies i enfortir les relacions entre els centres per a començar a planificar projectes. Alhora, la segona fase consistirà en l'intercanvi d'estudiants de 6é de primària vila-realencs i primer de secundària den centre italià, amb una durada d'una setmana i de manera anual, alternant-se cada any el país amfitrió.

I en fases posteriors es contempla la implicació dels ajuntaments i empreses d'ambdós municipis en aquest projecte educatiu i col·laboratiu que, com afirmen des dels centres implicats "no es limitarà a l'intercanvi d'estudiants, sinó que buscarà tindre un impacte durador a les comunitats locals, implicant no només a les escoles sinó també a empreses, associacions i institucions locals. A més, la iniciativa que ara s'emmarca dins dels plans Erasmus+ pretén ser sostenible a llarg termini, fins i tot sense comptar amb subvencions externes.