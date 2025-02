Vila-real convoca nous cursos de valencià per a mares i pares i nouvinguts

La Regidoria de Normalització Lingüística de Vila-real convoca una nova edició de cursos de valencià gratuïts per a la població adulta, que s’impartiran de febrer a juny de 2025. D'aquesta manera, s’ofereix un curs de valencià de nivell inicial (A1-A2) per a nouvinguts i un altre de nivell B1-B2 per a pares i mares. Tots dos cursos, de 60 hores de duració i amb 24 places disponibles per a cadascun, s’impartiran de manera presencial a l’aula de formació de la Fundació Caixa Rural de Vila-real (plaça de la Vila, 2). El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha agraït a l’entitat "la seua implicació i predisposició perquè un any més aquests cursos que la Regidoria coordina es puguen oferir a la població de Vila-real".

Les classes per als nouvinguts (A1-A2) s’impartiran els dilluns i els dimecres, de 9.30 a 11.30 hores, del 17 de febrer al 18 de juny. Des del departament assenyalen que l’Ajuntament de Vila-real és un centre competent per a la formació i l’avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, autoritzat pel Servei d’Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Acreditacions de coneixements

D’aquesta manera, els alumnes que realitzen amb aprofitament el curs de valencià per a nouvinguts, podran obtenir l’acreditació de l’A1 de valencià, expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. "Es tracta d'un curs d'iniciació a la nostra llengua i a la nostra cultura, amb l'objectiu d'ajudar la població nouvinguda a integrar-se plenament en la societat vila-realenca a través de l'aprenentatge de la nostra llengua", explica el regidor Cortells.

I el curs de valencià per a pares i mares amb xiquets escolaritzats a Vila-real, preparatori dels nivells B1 i B2, començarà el 18 de febrer i acabarà el 19 de juny. alhora que s’impartirà els dimarts i els dijous, de 9.30 a 11.30 hores. Aquesta acció formativa, que l’any 2025 arribarà a la seua 23a edició, té com a objectiu "dotar els pares i mares de coneixements bàsics sobre la llengua que els permeten donar suport als fills en els estudis". L’horari, de 9.30 a 11.30 hores, "està pensat perquè els pares i mares puguen assistir al curs mentre els xiquets i xiquetes estan a escola".

Certificats oficials

Cal remarcar que aquests cursos s’ajusten als programes dels nivells A1, A2, B1 i B2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, de l’Escola Oficial d’Idiomes i de la Cieacova, les tres institucions que acrediten els certificats oficials.

El termini de matrícula està obert i s’admetran sol·licituds fins a completar les places. La inscripció es pot fer a través de la pàgina web http://cursosvalencia.vila-real.es (apartat de cursos de la Regidoria) o bé de manera presencial a l’oficina de la Regidoria de Normalització Lingüística, situada al carrer Josep Ramon Batalla, 6, entresol.

Per a més informació, es pot telefonar al 964 547 009 o enviar un correu electrònic a normalitzacio@vila-real.es.