Alumnes de Vila-real fan valdre l’oratòria i el debat social

L’institut Professor Broch i Llop de Vila-real ha aconseguit un nou repte, al guanyar la fase local classificatòria de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, organització de la qual formen part 22 universitats de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, que es va celebrar a la Universitat Jaume I, amb la participació de 14 centres docents de les comarques de Castelló i de la del Camp de Morvedre.

Imatge de grup dels alumnes dels 14 centres participants en la fase local de la Lliga de Debat de Xarxa Vives. / MEDITERRÁNEO

En aquesta edició, a més de guanyar-la l’IES Broch i Llop, l’equip de l’institut Número 5 de Sagunt va resultar finalista. A més, es va valorar nomenar millor oradora l’estudiant Paz Giménez, alumna d’aquest centre saguntí.

Durant cinc dies, els alumnes han participat en aquesta competició d’oratòria, que cerca potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, així com crear un espai de formació on s’utilitza el valencià com a llengua vehicular.

Temari del debat

Enguany, s’ha debatut sobre la qüestió És el culte al cos una amenaça per a la salut?, un tema polèmic i d’actualitat on han hagut de defensar tant la posició partidària com la posició contrària.

El jurat de la competició, format per professionals experts de diversos camps de coneixement, ha tingut en compte en la seua valoració capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat dels discursos, així com aspectes formals de l’exposició i posada en escena.

L’equip guanyador d’aquesta fase local, el de l’institut Professor Broch i Llop de Vila-real, representarà l’UJI en la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, la qual tindrà lloc a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, del 2 al 4 d’abril.