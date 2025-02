Les ames de casa de Vila-real homenatgen la patrona, Santa Àgueda

Com cada d’any per aquestes dates, l’Associació d’Ames de Casa de Vila-real ha celebrat la festivitat de la seua patrona, Santa Àgueda, amb una missa vespertina a la capella del Crist de l’Hospital, a la qual també va assistir una nodrida representació de la corporació municipal, així com també amb el posterior berenar en la su de l’entitat, ubicada al Passeig de l’Estació.

Un centenar d’ames de casa van gaudir de les activitats organitzades per l’organització que presideix Amalia Guillamón. «Es tracta de traure un moment de les nostres vides per a estar juntes i compartir taula, donant continuïtat a una llarga tradició en aquesta associació», explica.

La vesprada va estar ben dolça, ja que el berenar va consistir en xocolate calent, aprofitant que en aquesta època fa fred, i coques per acompanyar.

D’altra banda, l’entitat celebrarà assemblea general el pròxim dimarts; mentre que el dimecres els escriptors locals Mª Victoria Peset y Juan Gaspar Nebot oferiran una xarrada.