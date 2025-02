La impermeabilización de la vía del tren genera desavenencias en el ejecutivo PSPV-Compromís de Vila-real

El anuncio de una próxima reunión del presidente de Adif con las autoridades de Vila-real para buscar un consenso a la hora de acometer un ambicioso proyecto de impermeabilización de la vía del tren a su paso por la ciudad ha generado las primeras desavenencias, o al menos las más serias, en el ejecutivo bipartido de PSPV-PSOE y Compromís.

Y es que desde la formación valencianista liderada por la vicealcaldesa, Maria Fajardo, muestran su “estupefacción” por la celebración de un encuentro del que no habían sido informados por parte del alcalde, José Benlloch, “pese a que formamos parte del equipo de gobierno”.

Al respecto, la vicealcaldesa y portavoz de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, asegura que “aunque nos entristece no habor enterado de esta reunión, igualmente exigimos nuestra presencia en la misma como miembros del ejecutivo”. Una cita en que, apunta, “haremos saber al ministro que Compromís quería, aún quiere y seguirá queriendo el soterramiento completo de las vías del tren a su paso por Vila-real y no un simple maquillaje del impacto del tren a su paso por nuestra ciudad”.

Cabe destacar que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó durante su visita a Castellón, el pasado viernes y en el marco de un acto organizado por el periódico Mediterráneo y patrocinado por Simetría y la CEV, el soterramiento de la vía férrea y la apuesta del Gobierno central por una integración de la misma, de carácter similar a los modelos utilizados en Valladolid o Granada.

Por su parte, la edila nacionalista Dora Saura, señala que “cuando yo era estudiante en la universidad, ya reivindicábamos el soterramiento de las vías, por lo que me sorprende que ahora abandere esta idea Benlloch y lo haga sin consultar al partido que parió esta exigencia y que sostiene un gobierno en el que Benlloch tiene mayoría simple”.

Y el concejal Santi Cortells afirma que “eliminar la pasarela infernal, plantar cuatro flores y hacer un agujerito por debajo para peatones no es soterrar la vía, por mucho que lo quieran disfrazar de rosa”.