El PP de Vila-real aposta per soterrar la via i reclama a Benlloch «no cedir» davant el Govern central

El portaveu del Partit Popular de Vila-real, Adrián Casabó, ha exigit a l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, «no cedir davant el Govern d’Espanya i mantindre la pressió per a aconseguir el soterrament de les vies del tren al seu pas per la ciutat». I afegeix que «no podem conformar-nos amb l’alternativa que planteja ara el Govern, així que José Benlloch ha d’exercir d’alcalde abans que de delegat de Sánchez i mantindre el posicionament que ell mateix defensava fa només uns mesos».

El líder popular assegura mostrar-se sorprés «pel canvi d’actitud radical de l’alcalde en poc més d’un any». Alhora, Casabó assenyala que «no entenem com ha passat de voler obrir un front polític contra el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible durant la campanya de les eleccions municipals de 2023 a conformar-se ara amb l’operació de maquillatge que sembla que planteja Óscar Puente i que descarta per complet el soterrament».

Treballar des del consens

A més, el regidor popular demana a Benlloch «no excloure a l’oposició de les reunions amb el Ministeri i Adif. «És un tema de suficient importància per al futur de la ciutat com perquè no es treballe des del consens i es deixe de costat als altres grups polítics, ja que afectarà diverses corporacions municipals durant les pròximes legislatures», afig Casabó.

"El que aprovàrem tots els grups polítics va ser reivindicar al Govern d'Espanya el soterrament de la barrera que suposa el traçat del ferrocarril al llarg de 2,5 quilòmetres i no una altra cosa distinta que és el que semblen haver acordat Benlloch i Puente. L'alcalde no pot canviar eixe acord del ple de manera unilateral sense consultar-lo amb els grups de l'oposició ni, fins i tot, amb els grups que formen part del govern municipal en aquest moment”, conclou el portaveu del PP.