Vila-real suma música i solidaritat a la seua primera edició de Fem Xulla

La música i la solidaritat també seran protagonistes de la primera edició de la iniciativa Fem Xulla que, organitzada per l'Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi) en col·laboració amb l'Ajuntament, es celebrarà per primera vegada el dissabte 1 de març, amb la mirada posada en la continuïtat d'aquest esdeveniment en anys successius i al voltant de les festes fundacionals.

Com va avançar Mediterráneo diumenge passat, aquest acte té com a principal objectiu fer valdre la tradicional Nit de la Xulla, que se celebra cada dilluns de les festes patronals i en les de carrers i barris, i donar-li un major protagonisme fins a assolir la participació i el caràcter provincial que tenen altres esdeveniments lúdics i gastronòmics a les comarques de Castelló, com són les vinculades a la Festa de la Carxofa, en Benicarló; o el Dia de les Paelles, en Benicàssim.

La regidora de Festes, Miriam Caravaca; i representants d'Ashiovi encapçalats pel seu president, Emilio Miralles, en la presentació de Fem Xulla. / MEDITERRÁNEO

La Casa dels Mundina ha estat el lloc on hu mateix s'ha presentat aquesta iniciativa que, a més, compta amb el suport de la Comissió de Penyes y de la dotzena d'associacions de veïns de la ciutat, els quals faran d'altaveus i de col·laboradors necessaris per què Fem Xulla siga tot un èxit. La regidora de Festes, Miriam Caravaca; i el president d'Ashiovi, Emilio Miralles, han explicat els detalls de l'acte que tindrà com a escenaris quatre espais de la ciutat i que es farà a les 14.00 hores, encara que les fogueres s'encendran abans per tal que estiguen preparades les brases a aquesta hora i poder torrar la carn i els embotits que porten els participants.

Interés Turístic Provincial

"Aquest esdeveniment pretén projectar i promocionar la nostra tradicional Xulla, declarada d'Interés Turístic Provincial, i fomentar la seua celebració fora de les festes patronals o de barris”, explica la regidora Caravaca, qui ha detallat que els punts habilitats són el parc del Pilar, el jardí de Jaume I, la plaça José Soriano i el pàrquing d’Herarbo. “És important remarcar que només es podrà encendre foc en aquestes zones i no estarà permés en la resta de la ciutat, a diferència del que ocorre en les festes patronals”, ha subratllat. D'aquesta manera, en les places i parcs habilitats, hi haurà llenya i taules i cadires per als participants.

Què cal tindre en compte La festa Fem Xulla se celebrarà dissabte, 1 de març, a les 14.00 hores.

Els espais habilitats per a desenvolupar aquest esdeveniment són: Parc del Pilar, Jardí de Jaume I, Parc de José Soriano; i pàrquing d'Herarbo. Totes les zones disposaran de taules, cadires, llenya y WC portàtils.

Queda totalment prohibit fer foc fora d'aquestes zones establides per a fer Fem Xulla.

Per a participar en l'activitat caldrà adquirir un tiquet solidari, amb un preu simbòlic d'un euro. La recaptació es lliurarà a una entidad social de Vila-real.

Els tiquets s'adquiriran en les següents entitats veïnals: El Pilar i Botànic Calduch (Parc del Pilar); Nou Crist del Calvari, Sagrat Cor de Jesús, La Sénia, Roser, Soledat i Progrés (Parc José Soriano); Cervantes i Séquia Major (Jardí de Jaume I); i Hospital i Sant Ferran (pàrquing d'Herarbo.

Pel que fa a les actuacions musicals, seran les següents: Tandem (Parc del Pilar), Genz (Jardí de Jaume I), Quim Bala (Parc de José Soriano) i Silver Fox (pàrquing d'Herarbo).

D'altra banda, una de les peculiaritats de Fem Xulla és que per a prendre part en la festa serà necessari adquirir un tiquet, al preu simbòlic d'1 euro. La recaptació es destinarà a una entitat solidària de la ciutat. Els tiquets es podran adquirir a través de les associacions de veïns, als qui Caravaca ha agraït la seua col·laboració. La regidora de Festes també ha agraït el suport de la Comissió de Penyes per a poder dur a terme aquesta primera edició de Fem Xulla, “que esperem que siga un èxit i es consolide com una cita anual en les festes fundacionals”. El termini per a l'adquisició de tiquets finalitza el 24 de febrer, “d'aquesta manera podrem tindre una previsió de participants per a poder habilitar les taules i cadires en cada zona”.

Participació dels restaurants de la ciutat

Per part seua, Emilio Miralles ha explicat que la idea de realitzar aquesta Xulla en dissabte i en horari de migdia té com a objectiu “que puga convertir-se en una festa gastronòmica amb gran potència, oberta a la participació també de veïns i veïnes d'altres localitats”. Per a atraure el públic s'han programat a més actuacions musicals en cadascuna de les zones. En concret, al parc del Pilar posarà la música el grup Tandem; al jardí de Jaume I, GenZ; al parc de José Soriano, Quim Bal; i al pàrquing d’Herarbo, Silver Fox.

D'altra banda, el president d’Ashiovi ha anunciat que els restaurants de la ciutat, i de manera especial els pròxims a les quatre zones en les quals es desenvoluparà Fem Xulla, també se sumaran a la festa amb menús de Xulla, tant a la brasa com amb la tradicional recepta al forn. Així mateix, aquells restaurants que tinguen possibilitat d'encendre foc en l'exterior, sense perjudicar la circulació de vehicles i persones, podran fer-ho, però sempre després de sol·licitar un permís especial a l'Ajuntament i prèvia autorització. "Vila-real mereix una festa gastronòmica de referència i la Xulla mereix tindre un dia que la projecte com un esdeveniment potent i participatiu”, afirma Miralles.