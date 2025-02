Vila-real introduirà l’anglés en els seus tallers d’educació viària per a alumnes de la ciutat

La Policia Local de Vila-real ampliarà l’oferta de tallers d’educació viària que s’organitzen a la ciutat des del curs 1987-88 i que ara es fan en valencià i en castellà, a un tercer idioma com és l’anglés.

Així ho ha anunciat el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Marín, juntament amb l’inspector José Luis de Llago, responsable de la unitat policial que desenvolupa el cos policial vila-realen entre l’alumnat d’infantil, primària, secundària i educació especial.

La part teòrica dels tallers d'educació viària en Vila-real es desenvolupa en les aules dels centres educatius. / Policia Local de Vila-real

Tots dos confien que hi haurà una bona resposta per part de col·legis, per a fer un pas més en aquesta oferta d’educació viària que ja fa 36 anys fa estar capdavantera en la província i a Espanya.

2.300 estudiants aquest any

La proposta s’ha anunciat dins la presentació de la campanya d’educació viària que ja està en marxa i en la qual participen més de 2.300 xiquets i xiquetes. Una xifra que s’eleva a més de 92.000 en comptar els estudiants que s’han beneficiat d’aquesta iniciativa des que el mateix De Llago la va posar en marca l’any 1987.

A banda de les nocions bàsiques de seguretat que inclouen els tallers i adaptades a les diferents edats de l’alumnat, la Policia Local ha anat introduint aquells avanços que, en matèria de mobilitat, s’han implantat, com són els patinets, «l’ús dels quals ja fa una dècada que abordem», afig De Llago.

El regidor Marín subratlla que el programa compta amb una part teòrica, que el agents duen a terme en els centres educatius, una altra pràctica que es desenvolupa en el ciurcuit d'educació viària municipal ubicat al parc de la Panderola, on la Policia Local disposa de bicicletes, tricicles i karts elèctrics. I destaca "la gran labor que realitza la Policia Local per a innovar i adaptar-se als nous reptes, com l'ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.