Benlloch convocará un referéndum si no hay consenso político en Vila-real para integrar la vía del tren

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, está dispuesto a plantear un referéndum entre la ciudadanía para que esta tenga la última palabra sobre el proyecto en el que se trabaja de la mano del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para integrar y permeabilizar la vía del tren a su paso por la ciudad, en el caso de que finalmente no se alcance un consenso suficientes entre los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

Así lo ha señalado el munícipe vila-realense a Mediterráneo, después de las posturas enfrentadas con la oposición e, incluso, con los socios de gobierno de Compromís per Vila-real, que insisten la apuesta del soterramiento, tras la visita a Castellón del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que anunció el estudio de diferentes propuestas para integrar la línea férrea que discurre por el este del casco urbano y en paralelo a las avenidas Europa i França, que descartan el soterramiento de las vías.

Trabajando en la cuestión desde hace meses

Benlloch recuerda que desde hace meses se está trabajando desde el consistorio con Adif sobre la base del modelo Valladolid para permeabilizar la vía del tren, a través de varios pasos inferiores amplios y con zonas ajardinadas en varios puntos del trazado, incluido uno con acceso directo a la actual estación de Renfe. Una posibilidad de actuación que, incluso, avanzó este periódico el pasado 8 de diciembre y que también se está aplicando o se aplicará en otras ciudades como Granada o Talavera de la Reina. "Sin embargo, pese a que ya se había hablado de ello y que venía el ministro al acto organizado por Mediterráneo, nadie dijo nada hasta ahora", lamenta.

En cualquier caso, incide en que en las anunciadas reuniones técnicas con representantes del ministerio y de Adif "estará presente el equipo de gobierno", y matiza que "por descontado, cuando el tema esté maduro lo compartiremos con todos los grupos políticos del consistorio y buscaré el máximo consenso posible". Con todo, asegura que, "si es necesario convocaremos un referéndum respecto a si tirar adelante con las propuestas del Ministerio de Transportes, como se está haciendo en todos los sitios, o seguir reivindicando por los siglos de los siglos el soterramiento de la vía, mientras la ciudad pierde oportunidades de progreso".

Petición del PP

Por otra parte, respecto a la petición del portavoz municipal del PP en Vila-real, Adrián Casabó, para que ediles de su formación estén presentes en los encuentros con Adif, el alcalde Benlloch reitera que en esas reuniones participarán miembros del ejecutivo local (integrado por el PSPV-PSOE y Compromís) y que se les trasladarán las posibles iniciativas a llevar a cabo cuando se complete el trabajo para definir las propuestas.

En este sentido, el primer edil vila-realense incide en que "no hace falta que desde el PP nos digan lo que tenemos o no tenemos que hacer, sabemos valernos y hemos demostrado que ellos y nosotros no somos lo mismo", en referencia a la falta de participación de la oposición en asuntos de mucha importancia cuando gobernaban los populares en la ciudad. "¿Acaso se nos dijo que estuviéramos nosotros en las reuniones cuando decidieron instalar esa plataforma insufrible elevada para pasar entre andenes en la estación del tren, o cuando decidieron coger el monumento del rey Jaume I y llevarlo al exilio en un jardín...?, asevera.

Aun así, Benlloch añade que, "en cualquier caso, que no se preocupen, porque cuando tengamos las propuestas del Ministerio encima de la mesa las conocerán y podrán estudiarlas y valorarlas".