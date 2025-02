Repararan la façana de l’edifici principal de Caixabank en Vila-real a causa de despreniments

La caiguda d’algunes restes d’obra de la façana de l’edifici en el qual es troba la central de Caixabank en Vila-real, al carrer Major Sant Jaume, va obligar al departament de Serveis Públics de l’Ajuntament a posar tanques en la zona on es van advertir els xicotets despreniments, per tal d’evitar possibles riscos als vianants que circulen per aquest vial.

Des de l’entitat bancària informen Mediterráneo que la caiguda de restes va ser molt lleu. Amb tot, es requerirà estudiar amb detall l’estat de la façana d’aquest històric immoble ubicar en ple centre de la ciutat per a, després, procedir a reparar allò que estiga en estat deficient.

Al respecte, assenyalen que la decisió per a escometre la reparació ha de prendre-la la comunitat de propietaris de l’edifici, entre els que està Caixabank, que ja ha donat el vistiplau.