Vila-real convoca els Premis Maig i augmenta la dotació per a novel·la curta fins als 2.400 euros

La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real, en col·laboració amb l’Associació Cultural El Guitarró, ha convocat els Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla, en les modalitats de narrativa breu i novel·la curta, per a l’any 2025. En aquesta edició, la principal novetat és l’increment de la dotació de la modalitat de novel·la curta, tal com ha anunciat el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, qui ha presentat els premis hui acompanyat per l’escriptor i membre de l’AC El Guitarró, Vicent Usó.

El regidor Santi Cortells i l'escriptor Vicent Uso, durant la presentació de la convocatòria de 2025 dels Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla. / MEDITERRÁNEO

“Enguany, després dos convocatòries de la modalitat de novel·la curta, pensem que per a continuar motivant els autors i les autores que escriuen en la nostra llengua seria important augmentar la dotació d’aquest premi”, ha explicat el regidor, qui ha afegit que “per aquest motiu hem augmentat la dotació de 2.000 a 2.400 euros, a més de la publicació de l’obra guanyadora per l’editorial Bromera”. “D’aquesta manera, pensem que estem en el bon camí de la consolidació d’aquesta convocatòria com una de les més esperades entre els escriptors i les escriptores en la nostra llengua”, ha assegurat Cortells. Pel que fa al premi de narrativa breu, la dotació econòmica és de 600 euros.

Aquests guardons van nàixer l'any 1997

Cortells ha recordat que els Premis Maig de narrativa breu van ser convocats per l'Associació Cultural El Guitarró per primera vegada el 1997 i, a partir de la segona edició, la Regidoria de Normalització Lingüística es va incorporar com a patrocinadora i col·laboradora durant vint-i-una convocatòries, fins a l’any 2017. El 12 d’abril de 2018 es va signar un acord de cessió entre El Guitarró i l'Ajuntament de Vila-real de la convocatòria dels premis, que des d’aleshores porten el nom de Pasqual Batalla, “per a retre-li homenatge al regidor de Normalització Lingüística que va contribuir, amb la seua constància i determinació, al prestigi del qual gaudeixen els Premis Maig entre les convocatòries literàries que es promouen en tot el nostre àmbit lingüístic”, ha recordat el regidor.

Per part seua, Vicent Usó ha apuntat tres qüestions que ajuden a consolidar i prestigiar aquest premi. “La primera és que les obres guanyadores en la modalitat de novel·la curta ja estan circulant i han rebut molt bones crítiques; la segona és l’increment de la dotació del premi, que fa que siga més atractiu; i la tercera, la gran qualitat del jurat que, un any més estarà format per les escriptores Anna Moner i Núria Cadenes, els editors Ricard Vela i Carol Borràs, així com el filòleg i professor Enric Portalés”. Usó ha incidit en el fet que l’objectiu del premi és “donar una oportunitat als autors i autores i atraure obres de qualitat en la nostra llengua per a posar-les a l’abast de la ciutadania”.

Bases de la convocatòria

Les bases de la convocatòria, que està oberta fins el 15 de març, es poden consultar en la secció de Normalització Lingüística en el web municipal dedicada als Premis Maig, www.vila-real.es/premismaig, i en el blog dels Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla, https://premismaig.blogspot.com/, on també es poden llegir els contes guanyadors d’edicions anteriors. També es pot consultar la resolució d’Alcaldia que aprova les bases de la convocatòria per a l’exercici de 2025 en la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-real, https://seuelectronica.vila-real.es. Cortells ha animat als autors i autores a presentar les seues obres a través de l’adreça electrònica premismaig@gmail.com i ha indicat que el termini ja està obert i finalitza el dia 15 de març de 2025.