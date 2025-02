Vila-real reconeix Pasqual Sebastià i Rafa Barrué en l’inici de les festes fundacionals

Els vila-realencs Rafa Barrué i Pasqual Sebastià han estat aquesta vesprada els protagonistes del reconeixement de la ciutat de Vila-real a persones que destaquen en les seues tasques i que, a més, portes el nom de la ciutat a diferents llocs del món.

L’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner és l’escenari d’una nova edició dels Premis Poble, un esdeveniment que obri la programació de les festes per a commemorar la fundació de la vila i en el qual s'ha retut homenatge a aquests dos vila-realencs; d’una banda, a l’abat del monestir de Poblet i d’altra al que va ser el primer president de la Colla Gegantera i que ara exerceix la seua activitat professional com enginyer industrial en els laboratoris on es creen les figures motoritzades que es veuen als parcs Disney.

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch; i la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, han encapçalat la representació institucional en l’acte, al qual també han assistit regidors de la corporació i diputats autonòmics.

D'esquerra a dreta, José Benlloch, Rafa Barrué, Juanjo Clemente, Pasqual Sebastià, Marta Barrachina i Héctor Folgado. / Gabriel Utiel

Els homenatjats han coincidit a l’hora d’agrair aquest reconeixement. I Sebastià ha justificat la no assistència de Mickey Mouse, «perquè al ser el Dia dels Enamorats ja havia quedat amb Minnie», fent referència a dos dels personatges més coneguts de Disney.

Cultura i tradició

Fins i tot, l’abat Barrué ha reivindicat en el seu discurs la riquesa cultural i de tradicions de Vila-real i de la Comunitat, aprofitant la mítica frase «assumiràs la veu d’un poble», d’un dels poemes de l’escriptor Vicent Andrés Estellés.

La cita és també, en cada edició, una mostra que destaca en la recuperació del patrimoni immaterial de Vila-real, com ara peces musicals quasi perdudes. En aquesta ocasió, va estar el grup Veus de Cambra qui va interpretar el tradicional i quasi desaparegut Rosari de l’Aurora, una peça que és obra de mossèn Benet Traver que aquest 2025 compleix 100 anys.

Foto de família damunt de l'escenari. / Toni Losas

Tampoc va faltar en la gala el record als 79 premiats al llarg dels 25 anys recorreguts per aquests guardons. Moment, en el qual l’actor vila-realenc Sergio Caballero va aparéixer pel pati de butaques per a fer palesa aquesta gratitud en nom de les persones i col·lectius homenatjats.

De la mateixa manera, les veus de la Coral Sant Jaume van posar en escena un repertori de cançons de festa i de maset.

La cita es va completar amb la participació del Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull, el Grup de Danses El Roser, la Colla Gegantera, alumnes del Conservatori Professional de Dansa de Castelló amb Pepa Cases i Format Dance Academy by Miriam Forte.