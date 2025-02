Els cursos de valencià de l'Ajuntament de Vila-real atrauen mig centenar de persones

La Regidoria de Normalització Lingüística de Vila-real ha iniciat aquesta setmana una nova edició dels cursos gratuïts de valencià per a la població adulta. La primera d’aquestes formacions ofereix un nivell inicial (A1-A2) per a persones nouvingudes, amb 30 inscrits originaris de Sud-amèrica (Perú, Veneçuela, Brasil, Xile, Colòmbia o Argentina, entre altres), Amèrica Central (Hondures i Nicaragua), el nord d’Àfrica (Marroc i Algèria), Romania, Espanya (Valladolid i Còrdova) i, per primera vegada, una persona originària d’Etiòpia.

La segona formació, en la qual hi ha una vintena de persones inscrites i que equival a un nivell B1-B2, està dirigida a pares i mares. En aquest cas, alguns dels alumnes van cursar l’any passat el nivell inicial i enguany han volgut ampliar el seu coneixement del valencià.

Una vintena de mares i pares s'han inscrit al curs destinat a aquest sector de la població de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Tots dos cursos, de 60 hores de duració i que s’impartiran fins al pròxim mes de juny, es realitzen de manera presencial a l’aula de formació de la Fundació Caixa Rural de Vila-real. El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, i la presidenta de la Fundació, Sonia Sánchez, han donat la benvinguda als assistents.

Programes oficials

Cal destacar que aquests cursos s’ajusten als programes dels nivells A1, A2, B1 i B2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, de l’Escola Oficial d’Idiomes i de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (Cieacova), les tres institucions que acrediten els certificats oficials de valencià.

A més, en el cas del nivell A1, l’Ajuntament de Vila-real és un centre competent per a la formació i avaluació, autoritzat per la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, de manera que l’alumnat que realitze amb aprofitament el curs per a nouvinguts podrà obtindre l’acreditació corresponent expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.