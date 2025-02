Tradició i innovació en els actes per a commemorar el 751é aniversari de Vila-real

Vila-real mostra l'orgull per la seua història, tradicions i origen medieval a través de les seues Festes Fundacionals, que enguany compten amb una programació que conjuga propostes tradicionals i algunes novetats. La ciutat celebrà el seu 751é aniversari el 20 de febrer, una efemèride que es commemora de manera oficial a través dels actes institucionals d'homenatge al fundador Jaume I i el lliurament dels Premis 20 de Febrer, i amb activitats culturals, gastronòmiques i d'oci.

La programació, que es nodreix de les activitats impulsades per diferents regidories i entitats socials, comença demà amb la presentació del llibre Viure a la Vila-real del segle XIV, escrit per l'exdirector de l'Arxiu Municipal, Vicent Gil, i per l'expresident de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer. L'acte, organitzat per la Regidoria de Cultura amb la col·laboració de Normalització Lingüística, està previst a les 19.00 hores al saló d'actes del centre associat de la UNED a Vila-real.

Poc després, a les 21.00 hores i al restaurant Cal Dimoni, tindrà lloc la XX Mostra de Cuina Medieval, en la qual l'Associació Gastronòmica tornarà a sorprendre els assistents amb plats elaborats a partir de receptes pròpies de fa segles.

Tota la programació de les festes fundacionals de Vila-real de 2025

La programació continuarà el cap de setmana amb la missa de cloenda del 750é aniversari de la parròquia arxiprestal Sant Jaume i l'estrena de l'obra Missa Divina Gràcia, composta per Miguel Alepuz Penalba i interpretada pel Cor Ciutat de Vila-real i l'Orquestra Supramúsica. Aquesta presentació servirà per a tancar els actes del 750é aniversari de la localitat i serà el dissabte 22, a les 19.30 hores, a l'Auditori Municipal, amb entrada gratuïta amb invitació.

Homenatge al rei Jaume I

El diumenge 23 de febrer, la ciutat commemorarà oficialment l’aniversari de la seua fundació amb la presència de representants de tres dels municipis agermanats amb Vila-real: la veïna Borriana, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i Sacile (Itàlia). El director de la revista Poble, Juanjo Clemente, serà el presentador de l'acte institucional d'homenatge al rei, que començarà a les 10.30 hores al jardí Jaume I i en el qual es llegirà la Carta Pobla a càrrec de l'exdirector de l'Arxiu Municipal, Vicent Gil Vicent.

Seguidament, la corporació, encapçalada per l'alcalde José Benlloch, i la resta d'autoritats es desplaçaran a l'Auditori Municipal per al lliurament dels Premis 20 de Febrer, que en aquesta edició reconeixeran la Fundació Caixa Rural Vila-real, el comerç local Las Mellizas, la professora Teresa Ortells Renau i la nadadora olímpica Yurema Requena Juárez. L'Auditori serà escenari aquest mateix dia, a les 18.30 hores, de l'homenatge a la reina de les festes de 2024, Belén Ramos, i la seua cort d'honor.

Mercat medieval

El divendres 28 de febrer s'inaugurarà, a les 18.00 hores, el mercat medieval, que tornarà a ocupar l'entorn de la plaça de Sant Pasqual i romandrà obert els dies 1 i 2 de març.

El mercat medieval és un dels atractius lúdics i comercials de les festes fundacionals de Vila-real. / MANOLO NEBOT

A més, aquesta primera jornada de març inclou una de les novetats més destacades de la programació d'enguany: la primera edició de Fem Xulla, una iniciativa de l'Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi) amb el suport de la Regidoria de Festes i Tradicions, que es desenvoluparà en horari diürn a quatre espais de la ciutat: el parc del Pilar, el jardí de Jaume I, la plaça José Soriano i l'aparcament d’Herarbo.

El dissabte 8 de març, l’Associació Cultural Socarrats lliurarà el Premi Socarrat Major 2025 a L'Horta Teatre, i una edició especial de la revista parlada Camino, a càrrec de la Congregació de Lluïsos, servirà per a tancar la programació del 751é aniversari de Vila-real el diumenge 23 de març a les 19.30 hores al saló d'actes de la Fundació Caixa Rural.