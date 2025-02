La cantante Gisela acompañará a 300 artistas en el Vila-real Talent de las fiestas de Sant Pasqual

La cantante Gisela, que saltó al panorama musical tras su participación en la edición del 2001 de Operación Triunfo y que es la voz de Disney en España, es la artista invitada al espectáculo Vila-real Talent que, en su quinta edición, tendrá lugar el próximo domingo, 11 de mayo, a las 21.30 horas, en la plaza Major.

Las hermanas Rosanna y Gisela Morales, junto a la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, en la presentación del espectáculo Vila-real Talent de este año. / JOSEP CARDA

Una edición, la del 2025, en la que acompañarán a Gisela más de 300 cantantes, músicos, actores y bailarines de la ciudad, tanto profesionales como aficionados, que podrán todo su empeño en que esta cita dirigida y coordinada por las hermanas Rosanna i Gisela Morales, quienes han presentado l a iniciativa junto a la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca.

Enguany musicals!

El Vila-real Talent de las próximas fiestas patronales de Sant Pasqual llevará por título Enguany musicals! y, como su nombre indica, serán piezas de los grandes musicales de la historia las que darán forma al programa del que podrán disfrutar cientos de ciudadanos. De hecho, los espectadores tendrán ocasión de rememorar películas o espectáculos como Grease, Mamma MiaLa bella y la bestiaCantando bajo la lluviaWest side storyEl fantasma de la óperaAnnieWe will rock you o El mago de Oz, entre otros.

Y para ello, los más de 300 artistas vila-realenses que subirán al escenario junto a Gisela podrán toda su pasión y saber hacer, como ya demostraron en las cuatro ediciones anteriores. Supramúsica, Veus de Cambra, Coral Sant Jaume, Cor Ciutat de Vila-real, la banda Unión Musical La Lira, alumnado del IES Francesc Tàrrega y del colegio de la Consolación, la escuela de ballet Joaquín Nebot y la de baile Forn de Ball e integrantes de la agrupación Ambfi unirán sus voces, las notas musicales de sus instrumentos y su experiencia en danza y teatro a otros tantos profesionales y jóvenes promesas vila-realenses.

Imagen del Vila-real Talent de las fiestas de Sant Pasqual del 2024. / MEDITERRÁNEO

"Esta es una iniciativa que la gente ya espera con interés, después de haberse consolidado en muy poco tiempo", explica la edila de Fiestas, Miriam Caravaca, quien recalca que este tipo de actos "también generan economía porque atraen no solo a personas de Vila-real sino también a vecinos de otros municipios del entorno".

Un reto hecho realidad

Por su parte, Rosanna Morales hace hincapié en que "ha sido un reto muy difícil que hemos podido hacer realidad entre todos", a la vez que agradece el apoyo económico y logístico del Ayuntamiento de Vila-real. "Se trata de un evento en que se da visibilitat al gran talento que hay en nuestra ciudad, de la que todos nos sentimos orgullosos", remarca, a la vez que incide en que "este es un producto que se realiza en grupo, con el máximo respeto a todo el mundo y con esfuerzo y mucha voluntad.

Entre tanto, Gisela Morales destaca que la cantante y actriz invitada "es una artista completa, porque no solo canta bien, sino que interpreta bien y tiene una gran capacidad de trabajo".