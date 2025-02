La història i la cuina en l’edat mitjana posen en marxa les festes fundacionals de Vila-real

Vila-real va complir ahir 751 anys des que el rei Jaume I li atorgara la Carta Pobla, en la qual es recollien els privil·legis que se li concedien per la seua condició de vila reial.

I precisament ahir van arrancar de manera oficial els actes inclosos en la programació de les festes fundacionals. Un inicia marcat per un repàs històric i gastronòmic d’aquella vila que el 20 de febrer de 1274 va nàixer de la segregació de part del terme de Borriana.

Vila-real s'endinsa en la gastronomia medieval /

Per la vesprada, la sala d’actes de la UNED, va estar el lloc triar per a presentar un llibre elaborat pels historiadors vila-realencs Vicent Gil (ex arxiver de la ciutat) i Ramon Ferrer, qui va ser president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua des del 2011 final al 2022.

Viure a la Vila-real del segle XIV és una mirada detallada sobre la vida quotidiana a Vila-real durant aquesta època. A través d’una rigorosa anàlisi històrica d’un dels documents mes antics que es conserva a l’Arxiu Municipal de Vila-real, els autors exploren diversos aspectes que conformaven la societat d’aquell període, incloent-hi l’estructura social, la demografia, la riquesa dels veïns i l’impacte de la conquesta cristiana.

Primer document fiscal conegut

El llibre se centra en el primer document fiscal conegut, l’Impost de la Peita de 1366, que es transcriu íntegrament i revela la situació econòmica dels habitants i la seua evolució al llarg del temps. A més, es presenta un llistat de 336 llinatges, destacant la presència de nous pobladors i la importància dels cognoms en la identificació social.

Els historiadors Ramon Ferrer i Vicent Gil amb el regidor de Normalització Lingüística i Arxiu Municipal, Santi Cortells, durant la presentació del llibre. / MEDITERRÁNEO

A més, a partir de la toponímia recollida al llibre de la peita i els canvis paisatgístics s’analitza la transformació experimentada per l’espai agrari i urbà. Els noms dels llocs del paisatge agrari serveixen a Gil i Ferrer per abordar temes com el sistema hidràulic i l’aprofitament de l’aigua del riu Millars en els fonaments de l’economia agrària de Vila-real, els conflictes territorials pels límits i la demarcació del terme amb poblacions veïnes, el nou eix econòmic que representa la fundació de la vila en una nova cruïlla de camins del que hui s’anomena l’eix mediterrani, el desenvolupament d’un urbanisme planificat que caracteritza la vila i el poblament urbà.

I la gastronomia?

D’altra banda, la primera de les grans jornades de les festes fundacionals de Vila-real no podia concloure sense endinsar-se, com ja és tradició des de fa tres dècades, en la cuina medieval de la mà de l’Associació Gastronòmica que, amb la col·laboració de l’Ajuntament i la disposició total dels xefs que formen part de l’entitat, van presentar als comensals un menú ben elaborat a base de receptes de llibres de l’edat mitjana, com ara el Llibre de Sent Soví o, fins i tot, d’un manuscrit que es conserva a l’Arxiu Municipal de Vila-real.

A més de la fruita, els fruits secs, la cecina i el formatge que van servir d’aperitiu, els assistents a la Mostra de Cuina Medieval van gaudir d’una amanida d’albergínia, ceba i capellà torrat; una escudella de sopa verda amb papada i ou dur; un guisat de corder amb cuscús ben especiat; i un pastís de carabassa, ceba, brull i mel. I tampoc van faltar les típiques llesquetes amb ou flamejades amb licor.