El ministro Puente insiste en descartar el soterramiento de la vía del tren en Vila-real

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha insistido en que se descarta el soterramiento de las vías del tren a su paso por Vila-real y también en otras ciudades de España, como Palencia, Talavera de la Reina o Granada. Es la respuesta que ha dado a las preguntas de los periodistas en la capital palentina, donde ha participado en un debate en el marco del congreso autonómico del PSOE de Castilla y León.

De esta forma, Puente reitera la postura que ya anunció durante su visita a Castellón el pasado 7 de febrero, en un acto organizado por Mediterráneo con el patrocinio de Simetría y la CEV, donde aseguró que el presidente de Adif se reuniría en breve con el alcalde, José Benlloch, para abordar una solución consensuada que, como ya adelantó este rotativo el pasado mes de diciembre, pasaría por acometer una permeabilización e integración de la línea férrea a su paso por el este del casco urbano de Vila-real tomando como referencia el modelo Valladolid.

"Mi compromiso es con la racionalidad y lo posible"

"Mi compromiso es con la racionalidad y lo posible", manifiesta el ministro, quien incide en que en España hay protocolos firmados para realizar soterramientos en diferentes lugares por un importe de 40.000 millones de euros, aunque reconoce que "no hay dinero suficiente para acometerlos todos". Y añade que "de momento, yo me comprometo con lo que es factible, y 40.000 millones de euros en soterramientos en España son imposibles".

Puente es tajante al afirmar que "no se puede hacer en Valladolid y dudo mucho que se vaya a acometer en Palencia, y no se hará en Vila-real, Talavera de la Reina o Granada, municipios en los que existían estos protocolos, pero que no se pueden hacer realidad por la escasez de recursos. "Firmar protocolos es muy fácil, pero luego hay que poner el dinero, licitar los proyectos y acometer las obras", explica.

Con todo, el ministro puntualiza que su departamento recurrirá a los soterramientos en los casos en los que sea la mejor solución técnica y tengan viabilidad económica. "Es muy difícil eliminar las vías a su paso por una ciudad, porque el coste es muy grande y sumado en el conjunto de España hace muy difícil que se lleven a cabo los soterramientos", asevera.