Vila-real estrena la missa musicada per a la patrona

L’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner va estar l’escenari, ahir, de l’estrena de la Missa Divina Gràcia, dedicada a la patrona de Vila-real, la Mare de Déu de Gràcia, i que l’alcalde, José Benlloch, va encomanar al prevere i compositor Miguel Alepuz per a la clausura del 750é aniversari de la fundació de la ciutat, que ara se celebra, coincidint amb l’inici dels actes pels 751 anys de la Carta Pobla.

El cor Ciutat de Vila-real i l’orquestra Supramúsica van ser els encarregats de posar les veus i les notes a aquesta peça que, per primera vegada va sonar ahir en presència de veïnat i autoritats.

Més de 70 artistes

Més de 70 artistes van interpretar la missa musicada que, per al seu creador, «és una peça no només per a escoltar, sinó també per a avivar la devoció a l’eucaristia i, segons la tradició religiosa, elevar el fervor a la patrona del poble».

D’aquesta manera, Alepuz ha donat forma a una obra original per a solistes, cor de quatre veus mixtes, orgue i orquestra. «Ja que la missa està dedicada al poble i a la seua patrona, en la composició he volgut fer al·lusions a diferents melodies tradicionals nostres», destaca el creador de l’obra.

Altres partitures

Com a exemple, explica que «en la part del Senyor, tingueu pietat ressonen les notes de l’himne de la Mare de Déu de Gràcia; en el Glòria i en el Credo hi ha evocacions de la Marxa a la Ciutat; en el Sant s’escolten les melodies de l’himne dedicat a la Mare de Déu del Rosari; i, finalment, en l’Anyell de Déu es fa al·lusió a la missa Tota Pulchra de la Puríssima. Així, tant la missa com els cants integrats formen un conjunt que inclou una suma considerable d’escriptura musical».

Alhora, el prevere i músic Miguel Alepuz mostra el seu agraïment a l’alcalde Benlloch i les autoritats de Vila-real «per haver confiat en mi a l’hora d’oferir-me l’oportunitat de produir una obra de tanta rellevància, que m’ha tingut ocupat 14 mesos d’intens treball i dedicació, d’afanys i de fatigues, que dedique amb fervorós afecte a Vila-real en el 750é aniversari de la seua fundació».

Noves sonoritats litúrgiques

L’alcalde Benlloch incideix en el fet que aquesta peça «recull la devoció i fervor de la nostra ciutat i, a més, s’adapta a les noves sonoritats litúrgiques i manté la tradició que ens uneix al llarg dels segles». I Afig que la interpretació del cor Ciutat de Vila-real, amb l’acompanyament de Supramúsica, se suma al patrimoni immaterial de la ciutat i «permet viure un moment únic, on la música, l’espiritualitat i l’amor a la nostra Moreneta es fusionen en una experiència profunda i emotiva».