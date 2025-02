Entidades agrarias facilitarán datos al consistorio de Vila-real sobre obras ilegales en la zona rural

Las entidades agrarias de Vila-real colaborarán con el Ayuntamiento a la hora de trasladar a las autoridades locales la realización de obras ilegales o que no respetan la normativa municipal en la zona rural y, de manera especial, en la partida de l’Horta donde, en los últimos años, se registra una creciente realización de vallados de una gran altura tras los que, en algunos casos, se parapetan edificaciones que no se autorizan las zonas no urbanizables.

Un compromiso de colaboración de organizaciones como cooperativas agrícolas o colectivos de regantes que se ha acordado esta misma tarde, durante la reunión extraordinaria del Consell Local Agrari, que se convocó tras la petición realizada por la Comunitat de Regants, después de que, como avanzó Mediterráneo, llegaran a la misma quejas de comuneros que, incluso, aseguran que recibieron amenazas al advertir a los infractores de que su construcción no se atiene a la legalidad.

Imagen del Consell Local Agrari de carácter extraordinario que se ha celebrado esta tarde en el salón de plenos del ayuntamiento. / TONI LOSAS

La vicealcaldesa y concejala de Agricultura, Maria Fajardo, explica a este rotativo que la competencia para perseguir las irregularidades urbanísticas compete a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, desde que en el 2021 se firmó un convenio con este organismo.

"Hay que cuidar a quienes trabajan la tierra"

Con todo, Fajardo señala que «a los agricultores, a esta gente que trabaja la tierra, hay que cuidarlos y ellos, en vez de ir a la Policía o a la Conselleria y hacer toda esta tramitación que implica denunciar la ocupación y, además, generan vertidos de plásticos y desechos en las acequias, acuden a sus lugares de referencia, como son el Sindicat de Regs, su cooperativa o el Ayuntamiento, como entidades más cercanas que son».

En la sesión extraordinadia del Consell Agrari de Vila-real también han participado, entre otros y además de los representantes del sector agrícola, los concejales de Seguridad y de Urbanismo, Toni Marín y Emilio Obiol; y el comisario principal de la Policía Local, José Ramón Nieto. Todos ellos han respondido a las dudas de los participantes en la cita.

Dudas sobre el convenio con Conselleria

En cualquier caso, la vicealcaldesa Fajardo ha indicado que existen dudas respecto a la colaboración que, según el convenio, debe asumir el Ayuntamiento con la agencia autonómica encargada de la gestión de las irregularidades que se dan en el medio rural.

Precisamente, la también edila de Agricultura incide en que uno de los aspectos sobre los que hay que aportar luz es «en qué se traduce la colaboración del consistorio con el ente de la Generalitat, y para que queden claros todas las dudas pediremos una reunión con sus responsables, de forma que las conclusiones las podamos abordar en el seno del Consell Agrari».