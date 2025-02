Vila-real accelera el pla de reparació urgent de les zones de jocs infantils

El departament de Serveis Públics de Vila-real accelera l’execució dels treballs inclosos en el pla urgent per a reparar zones de jocs infantils, dotat amb una partida de 60.000 euros, i que, bàsicament, se centren a canviar el paviment de cautxú que es posa per a mitigar possibles caigudes dels xiquets i xiquetes que hi juguen allí. Un paviment que, en els espais que s’inclouen en aquestes intervencions es troba molt deteriorat i, fins i tot, en alguns casos no compleixen la normativa actual de seguretat en aquest tipus d’instal·lacions.

Com explica a Mediterráneo la vicealcaldessa i regidora de l’àrea, Maria Fajardo, fins ara ja s’han completat les actuacions en tres d’aquestes zones de jocs infantils. La primera d’elles, la qual es va prioritzar com la primera obra a realitzar dins el pla urgent de reparació, va ser la del jardí de l’Alguer. Després es va passar a millorar una xicoteta zona al costat de la Séquia Major i molt a prop de l’encreuament de l’avinguda de França amb el carrer Pintor Gumbau. I la tercera ha estat la que hi ha al jardí del Botànic Calduch.

Alhora, des del departament que encapçala l’edila Fajardo s’ultimen altres quatre actuacions en les zones del jardí de la Llibertat, el Pou d’Amorós (aquesta pendent d’una qüestió administrativa), i als barris de Carinyena i Melilla.

Accions fonamentals

Les accions que s’inclouen en el pla urgent de reparació d’àrees de jocs infantils són fonamentalment aquelles que tenen per objectiu arreglar el paviment, amb una solució de sòl continu i retirar les rajoles quadrades de cautxú que s’usaven anys arrere i que la legislació ja no permet. La mesura permet optimitzar l’espai i dificulta les accions vandàliques que, per exemple, van acabar trencant el paviment de l’àrea del jardí de l’Alguer, que va quedar sense ús durant diverses setmanes.

D’altra banda, els tècnics municipals ultimen el procés de valoració de les ofertes presentades per set empreses per a fer-se amb el contracte integral de manteniment de zones de jocs infantils i d’aquelles on hi ha aparells biosaludables, que l’Ajuntament va licitar per 121.000 euros anuals.

En total es van presentar set firmes a aquest procés, l’objectiu del qual és garantir el bon estat d’ús de les àrees de joc dels parcs i jardins de Vila-real i, alhora, augmentar la seguretat dels usuaris.

A més, el plec de condicions també indica que entre les tasques a realitzar per la mercantil adjudicatària estan les de conservar el valor lúdic dels elements de l’equipament, preservar en el temps l’estètica i millorar la salubritat i gestió mediambiental.