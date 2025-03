Vila-real reunirà més de 800 estudiants en una 'performance' pel 8M, el Dia de la Dona

Més de 800 alumnes d'educació secundària de tots els centres educatius de Vila-real es donaran cita divendres que ve a la plaça de l'Estadi de la Ceràmica per a donar forma a una performance reivindicativa al voltant del 8M, el Dia Internacional de la Dona. És una de les novetats que s'inclouen a la programació que ha preparat la regidoria d'Igualtat per a commemorar el Mes de la Dona i en la qual s'inclouen una dotzena d'activitats que es desenvolupen al llarg de tot el mes.

La vicealcaldessa i regidora de l'àrea, Maria Fajardo, ha presentat aquesta programació, la qual arrancà hui mateix, a les 18.30 hores, amb la inauguració del primer Certamen Artístic Joan Simó on, sota el lema El respecte i la tolerància entre sexes, es mostren les obres realitzades per alumnes vila-realencs dins la convocatòria d'aquesta iniciativa, auspiciada per la Fundació Joan Simó i l'Ajuntament de Vila-real. L'exposició romandrà oberta fins al 21 de març i pot visitar-se a les sales de la Fundació Caixa Rural de 9.30 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 hores.

Nou enfocament

La regidora Fajardo incideix en el fet que en aquesta programació del Mes de la Dona "hem volgut prioritzar un nou enfocament, per tal de dur a terme activitats durant tot el mes, vinculant a tota mena de col·lectius", amb l'objectiu de recollir el màxim suport possible al treball que es porta des de fa anys per a aconseguir una societat totalment igualitària entre sexes.

Aquesta és la programació del Mes de la Dona a Vila-real. / MEDITERRÁNEO

I també hui dilluns, i fins al pròxim dilluns, també es desenvolupen accions reivindicatives amb el títol de 8M. Feliç dia de la Dona?, "amb interrogat perquè, malgrat que hem avançat molt en igualtat, encara queda molt per fer per a arribar a obtenir la plena igualtat entre homes i dones i en tots els aspectes", assenyala Fajardo. Una activitat que, assegura, busca raonar respecte al paper de la dona en la societat actual i futura, a l'hora de continuar treballant "pels drets que encara queden que alcançar".

La programació continua el divendres amb la performance de l'alumnat d'ESO de la ciutat, a les 12.00 hores, en la plaça de l'Estadi de la Ceràmica, que es gravarà amb un dron i es visualitzarà els dies següents a través de la pantalla gran ubicada a la façana de l'ajuntament.

Jornada central

I el dissabte, 8 de març i coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, s'han preparat un seguit d'actes en la plaça Major i durant tot el matí, que començaran amb una iniciativa participativa amb el lema Atrapant els nostres somnis, mai deixes de somiar, cada somni compta, alhora que hi haurà un taller de xapes del 8M i al migdia la lectura del manifest, en el qual també participarà una representació de les comerciants de Vila-real que, a més, tenen previst celebrar la Fira de l'Estoc també a la plaça Major.

El Mes de la Dona es completa amb una nova conferència de l'Escola d'Igualtat (12 de març), una xarrada al voltant del paper de les dones en els conflictes bèl·lics (13 de març) i un monòleg a càrrec de Patricia Sornosa en el Teatre Tagoba, espai que recupera d'aquesta manera l'activitat teatral que va caracteritzar la seua existència al llarg del segle passat.