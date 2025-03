Vila-real reactiva l’obra per a soterrar la línia de mitja tensió fins al Termet

L’empresa Iberdrola ha représ els treballs per a soterrar un tram de la línia de mitja tensió que encara discorre de manera aèria en paral·lel al carrer Ermita de Vila-real, des dels voltants de la rotonda que hi ha a l’altura del carrer Monestir del Puig (camí Vell d’Onda a Castelló) fins a l’inici del Termet, la qual cosa equival a uns 600 metres lineals.

Els treballs es van paralitzar el 15 de juny de l’any passat, bàsicament, després que la màquina tuneladora que es va portar a Vila-real per a escometre aquesta actuació no resultara l’adequada per a perforar la roca existent al subsol d’aquest àmbit d’actuació, amb una duresa que obligava a fer ús d’una ferramenta motora amb més potència; i també perquè els treballs ja estava previst que es desenvoluparien per fases, aturant-se durant l’estiu, per tal de no generar molèsties al veïnat.

El regidor de Territori, Emilio Obiol, explica que les labors per a completar el soterrament del tram de la línia de mitja tensió es preveu que s’allarguen fins al començament de l’estiu, de manera que també es minimitzen els inconvenients als residents en l’estiu, període en el qual augmenta considerablement la població en aquesta zona, amb el desplaçament del veïnat des de la ciutat als masets.

Cal recordar que el pressupost per a escometre aquestes obres és de 156.000 euros, quantitat a la qual se suma el mig milió que costarà la infraestructura elèctrica.

Què inclouen els treballs?

A més del soterrament dels 600 metres de línia de mitja tensió, l’actuació que executa la companyia elèctrica inclou la demolició del centre de transformació que s’ubica dins la zona de la pinada del paratge del Termet, de manera que se’n construirà un de nou fora de l’espai verd, a la qual cosa s’afig la supressió de cinc torres, entre elles les que hi ha al mig del carrer Tramuntana i damunt d’una de les voreres de Monestir del Puig. Unes mesures que, a més d’eliminació de l’efecte visual que ara provoquen també millorarà la seguretat de vehicles i vianants.

El regidor Obiol incideix en el fet que, amb aquesta intervenció, «es donarà solució a una reivindicació històrica», com és erradicar el conegut com a colomer (el centre de transformació existent a la pinada del Termet), així com l’anul·lació de la línia aèria que, a més, afectava finques d’aquesta àrea residencial. I és que, com ja va avançar Mediterráneo en maig del passat exercici de 2024, aquesta mesura deixarà sense efectes les limitacions per a construir en unes 33 parcel·les per l’anomenat efecte barraca que provocava la línia.