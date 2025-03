Vila-real valora que el 77,6% de les famílies aposten pel valencià per a l’educació de les seues filles i fills

La regidora d’Educació de Vila-real, Anna Vicens, ha valorat de manera positiva el resultat a la ciutat de la consulta impulsada des de la Conselleria de Educació per a l’elecció de la llengua base per a l’ensenyament, atés que el 77,6% de les famílies vila-realenques han apostat pel valencià.

Vicens ha assenyalat que “tot i que ja vam manifestar des del primer moment que aquesta consulta era un atac a la nostra llengua, el resultat de la mateixa ens ha demostrat que el valencià és una llengua molt viva, malgrat els intents de la dreta per arraconar-la”.

La regidora ha agraït la plataforma de Famílies pel Valencià per “la seua mobilització així com la labor d’informació que van realitzar per tal d’explicar a les famílies les conseqüències reals de l’aplicació d’aquesta iniciativa del Govern de Mazón”. Finalment, la regidora ha demanat al govern autonòmic que “deixe d’utilitzar la llengua per a enfrontar a la ciutadania, perquè el valencià és de tots i totes i és la nostra llengua, com ha quedat palés en aquesta consulta”.

Estima a la llengua

Per la seua banda, el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha afirmat que “malgrat que aquesta llei no era una cosa que urgia ni necessitava la comunitat educativa, ens alegrem per constatar el que ja sabíem, i és que a la ciutat de Vila-real el valencià no sols està viu sinó que és una llengua que la ciutadania estima i que la comunitat educativa considera imprescindible en l'educació dels menors”.

Cortells ha celebrat aquest resultat i ha recordat que “a l’Ajuntament de Vila-real, tenim un departament de Normalització que treballa per, lògicament, mantindre eixe patrimoni cultural i lingüístic que és valencià”.