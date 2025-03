Vila-real alça la veu per la igualtat i l'empoderament de les dones en el 8M

Vila-real ha commemorat aquest matí el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, amb la programació especial preparada per la Regidoria d'Igualtat, en col·laboració amb col·lectius de la ciutat. La celebració, a la plaça Major, ha comptat amb activitats, música i tallers de la mà d'entitats com la Fundació Manantial, el Grup de Dones de Vila-real i el grup de batucada Tiakatú. A més, la celebració del 8M compta amb el suport d'altres associacions de la ciutat com El Bressol, Creu Roja i l'associació d'Ames de Casa, entre altres. La regidora d'Igualtat, Maria Fajardo, ha participat en les diferents activitats, que han finalitzat amb la lectura del manifest a càrrec del Grup de Dones, que a més han lliurat un reconeixement a la diputada autonòmica i ex regidora d'Igualtat Silvia Gómez. Maria Fajardo ha agraït la participació de tots els col·lectius i ha subratllat que "des de fa 50 anys commemorem aquest Dia de la Dona per a avançar en la lluita pels drets de totes, per combatre les violències masclistes i per aconseguir una societat igualitària en la qual ser dona no siga motiu de discriminació".