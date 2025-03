Un col·legi de Vila-real rep els premis del Concurs de Robòtica de l’ONU

El centre Fundació Flors de Vila-real ha rebut Declan Keough, dissenyador i organitzador del Concurs de Robótica de l’ONU, que el passat mes d’octubre es va desenvolupar a l’Alqueria del Basket de València. Per segon any consecutiu, Flors va pujar al podi del certamen que organitza la base de l'ONU a València.

L'alumnat de Fundació Flors ha explicat a Declan Keough els projectes en els quals treballen en l'actualitat. / MEDITERRÁNEO

En 2023, Flors va ocupar el tercer lloc i al 2024 es va proclamar campió de la classificació general escolar, ja que va obtindre la victòria en quatre de les cinc proves previstes. En aquesta edició de la United Nations Day Robotics Competition, el centre vila-realenc va superar 38 centres amb una puntuació general de 2.555 punts. Per això, l’ONU el va premiar amb una impressora 3D i un robot Lego, que els ha lliurat Declan Keough, i que se sumen a la talladora làser que van guanyar en 2023.

La maqueta de Vila-real medieval

L’alumnat de Flors ha aprofitat per mostrar el treball que està realitzant com a projecte que implica diverses assignatures de 4t d’ESO: una maqueta de Vila-real medieval dissenyada amb TinkerCad a partir del plànol ideograma de la vila realitzat per Mateu de Viciana (1564), fill del cronista Marti de Viciana, per la Crònica del Regne de València. Posteriorment, la maqueta funcionarà amb una combinació de llums i peces d’àudio enregistrades sobre la història de la ciutat.

Un projecte que el tècnic de l’ONU ha qualificat de “brillant” i pel qual ha donat l’enhorabona a Antonio García, impulsor dels equips de robòtica i tecnologia del centre. Segons Keough, “aquesta és la raó per la qual és important dur a terme competicions de robòtica, ciència i tecnologia i també fer arribar els premis als centres educatius, perquè li traguen profit a l’aula i pel desenvolupament de les habilitats de l’alumnat”.

Aquesta és una mostra del treball que es desenvolupa a Fundació Flors, a través del projecte de tecnologia i robòtica educativa integral que comença des d’Infantil i Primària i s'esten també a través de reptes i concursos a l’ESO i Cicles Formatius.