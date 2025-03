Un segle de vida i de cor socialista en Vila-real

Va nàixer el 8 de març de l’any 1925, en plena dictadura del general Miguel Primo de Rivera, i ha estat testimoni de nombrosos capítols importants (uns millors i d’altres pitjors) de la història d’Espanya, com ara la Segona República, la legalització del vot de les dones a les eleccions, la tràgica guerra civil, els 40 anys de dictadura sanguinària del general Francisco Franco, la transició política i l’actual democràcia.

El vila-realenc José Pascual Bellmunt va complir dissabte 100 anys de vida, un segle de vivències que, en la festa que li va organitzar la seua filla Mari Carmen, va aprofitar per a compartir amb els convidats a una cita marcada per una longeva trajectòria vital, la qual ha estat marcada per, almenys, la passió i la cura de la seua família i també pel cultiu continuat d’un cor socialista pels quatre cantons.

Pascual Bellmunt, de Vila-real, compleix 100 anys / Josep Carda

I és que Bellmunt és, ara per ara, el militant del PSPV-PSOE de major edat de Vila-real i, molt probablement, de tota la Comunitat. De ben menut va començar a alimentar la seua ànima i els seus pensaments de preceptes com la igualtat i la justícia social. Uns valors que són històricament la bandera del socialisme a Espanya.

Els assistents

De fet, entre els assistents a la peculiar festa de centenari no va faltar l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, qui va estar acompanyat, entre d’altres, per la diputada Silvia Gómez i la que va ser regidora vila-realenca, Rosario Royo. La felicitació a Bellmunt va anar acompanyada del lliurament d’una placa de part de l’agrupació local del PSPV-PSOE, en la qual es llegia: La família socialista en agraïment a la implicació de Pasqual Bellmunt en la defensa de la igualtat i els valors socialistes a Vila-real.

Membre d’una família vinculada als ideals de la lluita obrera, de xicotet i jove va ser víctima de les burles que, al crit de «roig» li llançaven altres xiquets vinculats a la Falange. Inclús algun mestre es va sumar a aquestes pràctiques pròpies de la intolerància feixista.

Bona gent

En qualsevol cas, aquelles actituds menyspreables de companys d’escola no van impedir que José Pascual Bellmunt cultivara un caràcter afable i de bona gent que li ha permés comptar, al llarg de tota la seua vida, amb l’estima i el reconeixement de qui l’ha conegut, amb independència dels ideals amb què combrega cadascú.

Dissabte va ser un dia gran, molt important, per a aquest centenari vila-realenc i la seua família i amics. Un dia per al record i per a fer costat a un home treballador i amable amb tot el món.