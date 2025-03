Passió per la tecnologia i la ciència a Vila-real

Parlar de Vila-real és, en els darrers anys, parlar també d’impuls i foment de les vocacions científiques, no només entre els alumnes dels centres educatius de la ciutat sinó també en els de la resta de les comarques castellonenques.

I és que des que Vila-real va aconseguir la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació va començar un llarg treball, bàsicament de la societat civil i de la comunitat educativa amb el suport de l’Ajuntament, per tal de fer créixer la passió entre l’alumnat per la tecnologia i la ciència en totes les seues possibles variants.

Un treball que també ha comptat amb el suport de la Càtedra d’Innovació Ceràmica de la Universitat Jaume I, amb seu a Vila-real i dirigida pel professor Juan Carda, de la qual també va nàixer la fira Destaca, on es recullen cada dos anys els resultats de les últimes investigacions científiques, nacionals i internacionals.

Les recompenses i els fruits

Una tasca continuada que ha tingut diverses recompenses, de manera especial, per als estudiants de dos centres de Vila-real. I es que, un any més, dos alumnes del Col·legi Santa Maria han guanyat un dels guardons que es donen a Exporecerca Jove 2025, certamen que es celebra a Barcelona. Concretament, la Societat Catalana de Biologia ha atorgat el primer premi al treball Altiplant, presentat per Adriana Rodríguez i Enma González, en què s’analitza l’altitud en la qual creixen algunes plantes, fent una comparativa amb les dades recollides fa quasi 60 anys per Josep Vigo al llibre Vegetació del massís de Penyagolosa.

Altres dos estudiants, Natalia Llop i Aura Maria Sophia Sanders van participar a Exporecerca Jove amb un treball que fa un viatge 3D pel castell de la veïna Onda.

Alhora, el dissenyador i organitzador del concurs de robòtica de l’ONU, Declan Keough, ha visitat Fundació Flors per a lliurar els premis aconseguits pel centre en l’edició de 2024 de la United Nations Day Robotics Competition, una impressora 3D i un robot Lego.