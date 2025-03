Vila-real licita el manteniment de les 17 fonts públiques ornamentals que hi ha a la ciutat

L’Ajuntament de Vila-real acaba de licitar el contracte de manteniment i conservació de les fonts públiques ornamentals que hi ha a la ciutat, per una quantitat de 305.716 euros per a un termini ide dos anys per a l’execució dels treballs, prorrogables a un màxim de dos anys més. Les empreses interessades poden presentar la seua proposta fins al 7 d'abril.

En total són 17 les fonts que s’inclouen a la documentació que acompanya el pleg de condicions i són les ubicades a les glorietes 20 de Febrer, de la Carretera d’Onda, de l’Hospital i del Llorón; la Ciutat Esportiva Municipal (CEM); l’avinguda d’Itàlia; dels jardins Josep Calduch (Carinyena) i del Rei En Jaume I; les places José Soriano, de Leocàdia (carrer la Soledat), de Melilla (al costat del poliesportiu), del Pastoret, del Llaurador, de Pinella i de la Majorasga; i també les de la rotonda on està l’escultura d’Ànima Ceràmica (coneguda popularment com la de la papallona) i la que hi ha a l’espai d’oci del carrer Mestre Joaquim Vidal.

Atenció de les incidències

L’empresa adjudicatària haurà d’assumir el correcte manteniment d’aquestes fonts, així com atendre les incidències que se li traslladen des del departament de Serveis Públics.

Imatge de la font existent al jardí de Jaume I de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Les clàusules de la licitació estableixen que la mercantil que guanye el concurs disposarà, com a mínim, d’un responsable, enginyer industrial o tècnic industrial que serà l’interlocutor amb el director dels treballs designat pel consistori. A més, hi haurà un oficial fontaner i un peó especialitzat.

“Mantenir un contracte de fonts ornamentals en vigor no és només una qüestió estètica, sinó una inversió en qualitat de vida i sostenibilitat urbana i eficiència hídrica. El contracte garanteix que els espais públics siguen agradables”, afirma la vicealcaldessa i responsable de l¡àrea de Serveis Públics, Maria Fajardo.

“Els elements ornamentals verds o les fonts donen frescor a l'aire, quelcom important especialment ara que les temperatures són cada vegada més altes a l'estiu, redueixen la temperatura en zones urbanes i fomenten la biodiversitat. Mantenir un contracte en vigor implica no sols conservar l'existent, sinó també impulsar millores de cara al futur”, argumenta Fajardo, qui afig que "la gestió dels espais ornamentals no ha de caure en la lògica del benefici privat. Un contracte actiu i transparent permet un control públic efectiu, evitant la degradació de l'espai urbà”.

Com recullen els documents del procés de contractació, el departament de Serveis Públics disposa d'una aplicació per a la gestió pròpia del servei (Rosmiman) que serveix per a la comunicació i tramitació d'incidències de manera bidireccional per a optimitzar la gestió informatitzada del manteniment. “El manteniment d'un contracte de fonts ornamentals és una aposta per una ciutat més humana, amable i verda. És una inversió en el benestar col·lectiu perquè un entorn molt cuidat no ha de ser un privilegi sinó una garantia”, conclou Fajardo.