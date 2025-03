Vila-real reedita el Voluntariat del Valencià amb la mirada posada en recuperar les xifres prepandèmia

Vila-real torna enguany a organitzar una nova convocatòria del Voluntariat pel Valencià, i ho fa amb la mirada posada en recuperar les xifres de participants prepandèmia. I és que, com a exemple, en l'edició de 2020, que va haver de ser anul·lada a causa del covid-19, es van inscriure un total de 58 persones, una xifra superior a les 42 de 2022 o les 34 de 2023.

Així ho ha assenyalat a Mediterráneo el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, qui ha presentat la iniciativa juntament amb l'escriptor vila-realenc i integrant de l'associació cultural Socarrats, Josep Usó, com a representant de l'entitat que, amb l'Ajuntament i Escola Valenciana, organitzen aquesta activitat amb la qual es posen en contacte persones natives amb aquells nouvinguts interessats en aprendre el valencià o posar en pràctica l'idioma després de fer cursos per a aprendre'l.

L'escriptor i membre de Socarrats, Josep Usó; i el regidor Santi Cortells han presentat la nova edició del Voluntariat pel Valencià. / MEDITERRÁNEO

Cortells destaca que aquesta iniciativa ha estat “tot un èxit” les darreres edicions i que enguany, sota el lema Tasta el valencià, tornarà a posar en contacte persones que parlen la llengua amb unes altres que volen llançar-se a practicar-la, “amb l'únic requisit de quedar una hora a la setmana, al llarg de 10 setmanes”.

Parelles lingüístiques

D'aquesta manera es dona forma a les anomenades parelles lingüístiques. “És una experiència que no només serveix per a conéixer altra gent, sinó que per a aquelles persones que acaben d'arribar a la nostra ciutat se'ls obri una porta a una integració en la societat més positiva, ja que és un programa obert i participatiu que pretén mostrar-los el valencià com una llengua d'acollida”, explica el regidor.

El període per a inscriure's, tant per a ser voluntari natiu com per a ser aprenent, ja està obert i les parelles es presentaran públicament el pròxim 1 d'abril en un acte en la Biblioteca Universitària del Coneixement, a les 19.00 hores. A més, en l’equador de la campanya, cap al mes de maig, Normalització Lingüística i Socarrats organitzaran actes per compartir experiències de voluntaris i aprenents, mentre que el 17 de juny, també a les 19.00 hores, tindrà lloc l’acte de cloenda després d’haver realitzat, almenys, 10 trobades lingüístiques.

Les persones interessades a participar poden adreçar-se a qualsevol de les entitats organitzadores (la Regidoria de Normalització Lingüística, Escola Valenciana o l’AC Socarrats) per a fer la inscripció, preferiblement abans de l’1 d’abril. També trobaran els formularis de participació en la pàgina web del departament de Normalització Lingüística (normalitzacio.vila-real.es), concretament en l’apartat del Voluntariat pel Valencià.

L'evolució del programa

El programa Voluntariat pel Valencià va començar l’any 2006 i des d'aleshores, s’han realitzat 11 edicions, enguany serà la dotzena. D’aquestes, nou han comptat amb una major coordinació per part de Normalització Lingüística en les quals han participat prop de 400 persones sent les campanyes més participatives les de 2017 amb 70 persones i 2018 amb 60. Les dades de participació mostren una tendència a l’alça de les parelles virtuals que van incorporar-se en l’edició del 2018 amb 2 parelles mentre que l’any 2023 ja en van ser 6.

Imatge de les parelles lingüístiques que es van completar en l'edició de 2023 del Voluntariat pel Valencià a Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Pot ser voluntària qualsevol persona que vulga difondre la llengua i cultura valencianes sense que siga necessària cap titulació de valencià. Respecte del perfil de l'aprenent, poden inscriure's a la campanya les persones interessades a completar l'aprenentatge de la llengua oral, siguen nouvingudes o aquelles que ja fa temps que hi són ací, però encara no s’han llançat a parlar la nostra llengua.

Presencial o virtual

Com en edicions anteriors, també enguany s'ofereix la possibilitat de participar en aquesta iniciativa de manera presencial o virtual. Durant aquest mes de març, les tres entitats organitzadores –la Regidoria de Normalització Lingüística, l’AC Socarrats i Escola Valenciana– recolliran les inscripcions tant de voluntaris com d’aprenents de Vila-real i, d'acord amb la disponibilitat i les preferències de cada persona, es confeccionaran els tàndems lingüístics. La iniciativa està adreçada a majors de 18 anys.

Per part de l’AC Socarrats i com a voluntari d’aquest programa durant molts anys, Josep Usó, ha afirmat que parlar és la millor forma d’aprendre una llengua i que és una oportunitat per la gent que arriba de fora de conéixer millor la forma de vida de la societat que t’ha acollit. A més, ha argumentat Usó, “parlar en persona no és comparable a fer-ho mitjançant una pantalla”. El regidor de Normalització Lingüística ha assegurat que és una “joia tenir a Vila-real gent que s’implique de forma voluntària en aquesta campanya perquè suposa que representa que el valencià té molt de futur. Oferir el Voluntariat pel valencià afavoreix que la llengua es mantinga viva”.