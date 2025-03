Teatre com altaveu en Vila-real per la inclusió en el Dia de la Síndrome de Down

Un cant a l’empatia, la qualitat humana i la comprensió cap a les persones amb problemes. Aquest és, bàsicament, el rerefons de Recuérdame, l’obra de teatre que han posat en escena els integrants del grup DownTopia, dins la celebració del Dia Mundial de la Síndrome de Down, organitzat a Vila-real per l’associació Síndrome de Down Castelló, en col·laboració amb l’Ajuntament i la Fundació Caixa Rural Vila-real, entitat que va oferir la seua sala d’actes per a fer possible aquest esdeveniment.

La representació ha estat carregada d’emotivitat i convida a reflexionar al voltant del pas del temps, l’envelliment i la necessitat de garantir oportunitats per a totes les persones, amb independència de les seues capacitats.

Entre els assistents no van faltar l’alcalde , José Benlloch, i altres edils de la corporació; així com també va estar la presidenta de la Fundació Caixa Rural, Sonia Sánchez; la directora general de Persones amb Discapacitat, Bárbara Congost; i la delegada provincial de Benestar Social, María José Arquimbau. A més, nombrosos familiars, voluntaris i alumnes de centres educatius van voler fer costat a la lluita per la inclusió.

Agraïments i col·laboració

Coincidint amb aquest acte, l’alcalde Benlloch ha aprofitat per a fer valdre el treball que, des de diferents organitzacions, es fa dia a dia en favor d’aquest col·lectiu, alhora que ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament de Vila-real amb l’entitat promotora de la iniciativa. «Estem molt orgullosos de fer costat a la Fundació Síndrome de Down i d’avançar junts i juntes cap a un futur més inclusiu».

De manera semblant es va expressar Bárbara Congost, qui va destacar que «des de Conselleria sempre farem costat al col·lectiu per a donar suport, impulsar i, sobretot, caminar de la mà».

I la presidenta de la fundació, Carolina Ballester, destaca la importància de visibilitzar la realitat de les persones amb la Síndrome de Down, les quals «viuen, senten i experimenten la vida amb la mateixa intensitat que qualsevol altra». I el president de l’associació, Alberto Mateu, subratlla la necessitat de fer més passos en polítiques inclusives. No parlem de privilegis, sinó de justícia», afirma.