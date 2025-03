Vila-real aumentará la seguridad en los ‘bous’ con 20 voluntarios taurinos

Cuando faltan escasos dos meses para las primeras fiestas patronales de Vila-real, las dedicadas a Sant Pasqual, la Comissió del Bou continúa perfilando los detalles del programa taurino que, en buena parte, ya desveló Mediterráneo en su edición del pasado lunes, al dar a conocer la exhibición de los 12 toros cerriles durante la semana festiva, seis de ellos los de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno, que protagonizarán el encierro del sábado 10 de mayo.

Un programa que, además, viene cargado de novedades que, poco a poco, van confirmándose desde el organismo dependiente de la Junta de Festes, presidido por Toni Sánchez. Y entre esas novedades destaca la incorporación de otros cuatro voluntarios más al equipo de personas que apoyan a la Comissió del Bou en los preparativos y el control de cada uno de los eventos taurinos de Sant Pasqual.

Menores en la vila

De esta manera, serán un total de 20 los voluntarios que se encargarán, también, de estar pendientes de cuestiones básicas como las de vigilar que no haya menores en el recinto de la vila durante la suelta de los astados, que no se consuma alcohol o evitar la presencia de personas que no reúnan las condiciones físicas o psicológicas que se requieren para participar en los actos taurinos de los festejos.

Y es que el principal objetivo es minimizar los incidentes durante estos eventos. De hecho, también se mejorarán las comunicaciones entre quienes se distribuirán por la vila, dotándoles con aparatos walkie-talkies que también estarán conectados con la Policía Local.

El procedimiento

Al respecto, el presidente de la nueva Comissió del Bou surgida de la recién elegida Junta de Festes, Toni Sánchez, explica a este rotativo que ante de cada acto taurino, realizarán una reunión con todos los colaboradores para «establecer su posición y cubrir el máximo espacio posible de la vila».

Con todo, los taurinos de Vila-real y la provincia son conscientes de que el recinto vila-realense no solo es uno de los más extensos de toda la provincia de Castellón sino también de los más complejos, entre otras cosas, porque en su interior se encuentran en torno a 200 casals de peñas de la ciudad.

La Comissió de Penyes aportará toros de Sorando en Sant Pasqual La Comissió de Penyes ya desveló la ganadería de la que procederán los dos toros cerriles que aporta para las fiestas de Sant Pasqual. Los peñistas vila-realenses exhibirán dos astados de la afamada ganadería de Román Sorando, de Jaén. Los dos ejemplares recorrerán el recinto de la vila la tarde y la noche del jueves, 15 de mayo, y se suman a los restantes 10 que recorrerán las calles: los seis de la Comissió del Bou y del hierro de José Enrique Fraile de Valdefresno; y los cuatro que adquieren las asociaciones Vila-real Taurina, Bou de Sant Pasqual, Vaques i Dones y Guarismo 9, de Torrestrella, Adelaida Rodríguez, Álvaro Núñez y Passanha, respectivamente.

