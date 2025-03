Malestar de comerciants i hostalers de Vila-real per la nova taxa de fems

La vicealcaldesa i regidora de Serveis Públics i Medi Ambient, Maria Fajardo; i l’edil de Comerç i Hostaleria, Xus Madrigal, van constatar ahir el malestar existent entre els xicotets empresaris d’ambdós sectors econòmics de Vila-real per l’aplicació, enguany, de la nova taxa de recollida i tractament de fems urbans que ja s’haurà de pagar en els tres mesos posteriors a la recepció de la notificació. Com van explicar els dos edils de l’equip de govern s’ha hagut de crear en compliment de directius europees.

Un malestar que s’agreuja en tindre en compre que Vila-real ha estat un dels pocs municipis de les comarques castellonenques que estrena taxa, per quan fins ara el cost del tractament dels residus urbans s’afrontava amb els diners genèrics del pressupost, a diferència d’altres localitats del voltant que sí que tenien ja aquesta taxa, encara que ara han hagut d’ajustar-la per tal de fer front a tota la despesa d’eliminació de fems, com marca la Unió Europea.

La seu d'Ashiovi va estar el lloc triat per a explicar l'ordenança als professionals de l'hostalaria i la restauració. / MEDITERRÁNEO

Fajardo i Madrigal van mantindre ahir dos trobades amb comerciants i hostalers, representats per la Unió de Comerç (Ucovi) i l’Associació d’Hostaleria i Oci (Ashiovi), en les quals els van informar i aclarir dubtes respecte a aquesta nova ordenança fiscal, alhora que van explicar les possibles bonificacions, reduccions i no-subjeccions que estipula la normativa municipal i la manera d’adherirse a alguna d’aquestes casuístiques mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-real.

Desacord amb els criteris

El principal desacord de comerciants i hostalers està en els criteris que s’han utilitzat per a establir les diferents taxes, en funció del valor cadastral dels immobles (en el cas dels particulars) i en les valoracions per als negocis, que es calcula en funció dels metres quadrats dels establiments i del tipus d’activitat en què es treballa. En qualsevol cas, afirmen entendre que resulta complicat establir aquests criteris.

Els responsables de l’executiu local van transmetre als participants en les reunions, celebrades a la Casa dels Mundina i a la seu d’Ashiovi, que l’any vinent, la taxa es podrà fraccionar en dos vegades i domiciliar-se el seu pagament.

Cal recordar que l’ordenança de Vila-real contempla quotes que van dels 95,38 euros als 7.972,38 euros a l’any, en funció de si, per exemple, es tracta d’un local on s’exerceix una activitat professional de fins a 50 metres quadrats o si es tracta d’un establiment educatiu, d’oci, sanitari o de restauració de més de 6.500 metres.

Pel que fa als habitatges particulars, les quotes van en funció del valor cadastral: 118,39 euros (fins a 60.000 euros); 153, 91 (fins a 100.000); 189,43 (fins a 240.000) i 224,95 (més de 240.000 euros).