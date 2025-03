Un centre singular amb cor sostenible en Vila-real

Treballar per a aconseguir un món més sostenible i més amable per a tots els éssers vius que viuen en ell, inclosa l’espècie humana, és una premissa cada volta més arrelada a la societat, malgrat els recurrents missatges negacionistes del canvi climàtic que alguns sectors promouen en les xarxes socials.

I en aquesta tasca estan involucrades moltes potes de la societat actual i també, com no podia ser d’una altra manera, els centres educatius, com és el cas del d’Educació especial La Panderola, de Vila-real, un referent en sostenibilitat i cura del medi ambient des de ja fa anys.

El contacte amb la naturalesa forma part del currículum del centre. / CEE La Panderola

Una implicació d’aquest col·legi que ha tingut una important recompensa en l’àmbit estatal. I és que el projecte i l’ampli currículum presentat per la Panderola davant el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports per a concórrer al reconeixement a centres educatius sostenibles ha resultat ser un dels 10 guardonats de tota Espanya. D’aquesta manera, en aquesta segona edició de la convocatòria ministerial ha estat l’únic centre premiat de la Comunitat Valenciana i en les dos vites realitzades fins ara (la primera va ser l’any passat) és el primer especialitzat en educació especial que rep aquesta consideració.

Trencar barreres

En qualsevol cas, el guardó no és casual. I és que La Panderola ja fa anys que defensa la bandera de la sostenibilitat i, a més, amb l’esforç afegit de trencar barreres socials i culturals, tenint en compte les característiques del seu alumnat, tot ell amb diferents graus de discapacitat, que obliga al professorat (i ho fan amb una professionalitat i vocació sense fronteres) a promoure el potencial individual de cadascun dels xiquets i joves perquè puguen viure amb l’autonomia suficient en el futur.

Santi Molés és el coordinador de Sostenibilitat del centre, una figura necessària per a aconseguir els objectius que es marca La Panderola envers la cura del medi ambient, que ja va començar uns quants anys enrere, amb la posada en marxa d’un hort i activitats col·laboratives amb altres escoles vila-realenques. «Vam començar amb una bola xicoteta que hem anat fent més gran», explica Molés, qui compta amb el suport de la direcció, del professorat i de la comunitat educativa. De fet, el centre compta amb un Consell Ambiental integrat per alumnat, famílies i professionals».

«El reconeixement que ara ens ha atorgat el Ministeri suposa una ajuda per a continuar amb la tasca que ja ens caracteritza en matèria de sostenibilitat i cura del nostre entorn natural», apunta la cap d’estudis, Lidón Morente.